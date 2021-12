NVIDIA lansează o nouă variantă de RTX 2060 cu 12 GB VRAM

NVIDIA readuce la viață RTX 2060 într-o nouă variantă cu 12 GB VRAM. Motivul? Este mai ieftin și mai ușor de produs în cantități mari decât modelele Ampere. Criza de semiconductori și cererea ridicată din ultima perioadă au făcut ca plăcile video să ajungă la prețuri record. Cel puțin în teorie, RTX 2060 12 GB pare a fi o soluție de compromis atractivă pentru gamerii cu buget limitat. RTX 2060 12 GB are la bază GPU-ul TU106 cu 2176 CUDA cores, 136 Tensor Cores și 64 RT cores. Frecvența de bază este de 1470 Mhz, iar în boost poate urca până la 1650 Mhz. Memoria RAM de 12 GB este pe un bus de 192 biți și are o lățime de bandă de 14 Gbps. Fiind bazată pe vechea arhitectură Turing, placa are mult mai puține nuclee RT și Tensor decât modelul echivalent Ampere și nu vine cu PCIe 4.0, însă prețul recomandat este foarte bun – doar 329 dolari.

Vestea proastă? Primele review-uri arată că se descurcă foarte bine nu doar în gaming, ci și în mining. Obține peste 30 MH/s în Ethereum mining, mai mult chiar și decât RTX 3060 și RX 6600 XT, iar asta ar putea să-i crească considerabil valoarea de piață. Deja nimeni nu pare să mai țină cont de prețurile recomandate de producători, la retailerii din Europa noul model ajungând să coste chiar și 700 euro.

RTX 2060 12 GB va fi disponibil doar în variante custom de la partenerii ASUS, MSI, Gigabyte, Galax, ZOTAC, Inno3D, Gaiward și Colorful cu răcire dual sau triple fan, un singur conector de alimentare cu 8 pini și TDP de 185 W.

Via Wccftech