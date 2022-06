Un update de 1.7GB pentru Galaxy S22 Ultra promite performante mai bune pentru camera foto

Galaxy S22 Ultra este varful de gama de la Samsung, fiind un telefon bun la toate dar ca, uneori, nu pare sa exceleze. De aceea primeste un update de 1.7GB care sa imbunatateasca performanta camerei foto.

Pentru inceput este livrat in Coreea de Sud, dar urmeaza sa apara si in Europa curand. Update-ul masiv aduce urmatoarele imbunatatiri. Vi le zic direct in engleza ca sa fie mai usor de inteles:

Provide natural sharpness and improved contrast expression when taking pictures

Confirmed and corrected the phenomenom of one time stopping during single take shooting

The AWB algorithm has been improved so that the original white color can be better expressed when shooting a puppy

Optimized memory for video recording

Improved portrait mode performance and optimized camera performance

Sa ne spuneti daca aveti S22 Ultra si cand primiti acest update.