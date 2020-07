Ubisoft vrea sa se asigure cu orice pret ca veti urmari conferinta Forward unde isi vor prezenta titlurile aflate in dezvoltare.

Conferinta va avea loc pe 12 iulie, iar pentru a primi in mod gratuit titlul open-world Watch Dogs 2 lansat in 2016 va trebui sa fiti logati in conturile UPlay si sa urmariti conferinta la acest link.

Ubisoft a anuntat deja ca in cazul conferintei vom vedea Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion sau Hyper Scape plus suprize – Far Cry 6 anyone?