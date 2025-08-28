Vacanțele românilor cu Revolut: Grecia, Italia și surpriza Moldova în top

Revolut, aplicația cu peste 60 de milioane de utilizatori la nivel global (din care 4,5 milioane doar în România), a dat cu ochiul pe cardurile noastre și a făcut un raport despre cum am ars banii vara asta. Spoiler: am cheltuit peste jumătate de miliard de euro doar pe vacanțe. 😉

Rezultatul este surprinzător: mai bine de jumătate de miliard de euro s-a dus pe vacanțe, adică mai mult cu 8% decât în 2024, cu peste 29 de milioane de tranzacții efectuate în 204 destinații.

Dacă Grecia și Italia erau previzibile în top, surpriza a venit de la Republica Moldova și Polonia, care au prins locuri fruntașe la destinațiile preferate de români. În același timp, unii au preferat să iasă din Europa și să bifeze destinații mai exotice precum Japonia, Argentina, Maroc sau China.

Ce s-a cheltuit și unde:

Grecia – 68 milioane €

Italia – 64 milioane €

Germania – 60 milioane €

Bulgaria – 41 milioane € (+29% vs 2024)

Regatul Unit – cu 46% mai mulți vizitatori români

Republica Moldova – creștere de 39%

Polonia – 26% mai mult

Înainte de vacanțe, românii spuneau că aleg destinațiile mai ales după recomandările prietenilor și familiei (46%), după accesibilitatea prețurilor la cazare și transport (38%) sau pentru că știau deja locul (35%). Un sfert au consultat bloguri sau ghiduri turistice precum TripAdvisor sau Lonely Planet, 13% s-au luat după influenceri, iar 11% au apelat la platforme AI ca să decidă unde pleacă în concediu.

Și la cheltuieli se văd clar prioritățile: mesele și restaurantele au fost cele mai scumpe, cu 113 milioane €, urmate de cumpărăturile din supermarketuri și magazine alimentare – 110 milioane €, transport – 69 milioane €, produse nealimentare – plus 9% față de anul trecut, iar categoria cu cea mai mare creștere a fost sănătatea și igiena – în creșter cu 19%.

Românii nu au fost singurii care au folosit Revolut pentru turism, ci și vizitatorii străini din România, care au lăsat în total peste 240 milioane €. Cei mai generoși au fost britanicii, cu 126 milioane €, urmați de nemți – 27 milioane € și francezi – 17 milioane €, iar mai jos în clasament i-au urmat irlandezii cu 15 milioane € și italienii cu 14 milioane €.

Prin Germania și UK am dat și eu cu cardul, așa că mă simt important pentru că am participat la aceste recorduri. 🙂