Review KKTICK TANK T5: ceasul meu rugged de vara aceasta

Dacă vi se pare un nume ciudat pentru un smartwatch, ei bine, o fi așa, dar sigur i se potrivește. Când l-a remarcat nevasta la încheietura mâinii, fără să știe nimic despre ceas, m-a întrebat ce-i cu tancul ăla. 🙂

KKTICK TANK T5 vine de la producătorul DTNO.1, cunoscut și sub denumirea de Shenzhen Xinkeying Digital Co., Ltd. Aceasta este o companie high-tech inovatoare, specializată în cercetare și dezvoltare (R&D), producție și vânzări de dispozitive purtabile inteligente, de la care am mai testat DT Ultra 3 Pro, DT Watch Ultra Mini și DT Ultra 10.

Ambalaj, construcție și design

Ca de obicei, v-am lăsat partea de unboxing în format video, pe tik tok:

Ceasul vine într-o cutie mai mare și mai arătoasă decât celelalte trei, cu trei curele (deși nu știu dacă așa l-am primit eu, ca și media kit, sau așa îl primește oricine îl comandă), încărcătorul și un manual.

Am optat pentru cureaua portocalie de silicon, pentru că mi se pare mai potrivită pentru un asemenea tanc. 🙂 Cea neagră e din același material, iar cea metalică vine și cu o ustensilă pentru micșorat.

Este primul lor ceas care are certificare IP, iar lucrul ăsta mi-a lipsit la celelalte. Tank T5 suportă scufundări până la 3 ATM și adâncimi de până la 30 de metri. Dar, toate acestea vin la pachet cu niște dimensiuni generoase: diametru de 50 mm, grosime de 15 mm și greutate de 70 g. Practic e un ceas rugged în adevăratul sens al cuvântului, ceea ce nu-l face chiar un accesoriu pentru oricine. Eu sunt mare fan astfel de ceasuri, motiv pentru care am unul Fossil cu dimensiuni similare, ba chiar mai greu:

Avem un display rotund AMOLED de 1,43 inch cu rezoluție 466×466 pixeli și certificare MIL-STD-810G (standard militar pentru rezistență la șocuri, praf, temperaturi extreme, etc.). Și, acum am aflat de unde îi vine numele. 🙂

Per ansamblu, mi se pare un ceas frumos, diferit total de celelalte trei testate anterior, cu un design insport de seria G-Shock de la Casio, dar sigur nu o copie, cum am văzut la cele menționate mai devreme.

Hardware și software

Ca de obicei, nu am găsit detalii despre partea tehnică, dar am observat că are o memorie internă de 4 GB, conectivitate compatibilă Bluetooth 5.3 (permite efectuarea de apeluri) și este TWS (True Wireless Stereo).

Punctul forte al ceasului vine abia acum: are GPS încorporat cu suport pentru hărți offline. Practic descarci harta de care ai nevoie și te plimbi pe unde ai nevoie, fără a mai fi nevoie de conexiune cu telefonul sau altceva. Tot ce ai de făcut este să urmezi pașii de mai jos:

Eu am primit deja ceasul cu harta României, dar de dragul review-ului am descărcat-o pe cea a Catalunyei, pentru concediu și mi-a fost utilă de câteva ori, când nu mai voiam să scot telefonul din borsetă.

Mi-a mai plăcut și stilul de lanternă pe care l-au implementat – deasupra locașului de prindere a curelei – și faptul că vine cu un mod clasic și unul SOS. Practic, dacă ești pierdut pe undeva și vrei să semnalizezi vizual locația, poți face asta cu KKTICK Tank T5:

Și acest model de la DTNO.1 poate reda video și muzică stocate local, are ceva jocuri simple, opțiunea de a împerechea căști direct la el și destule aplicații. Dar, despre asta, în capitolul următor.

Utilizare

Partea cea mai importantă de la un review este fix cea de față. Nu de alta, dar pentru un gadget e important să știi cum se comportă în utilizarea zilnică. Iar eu l-am folosit aproape o lună și nu plănuiesc să mă despart de el, pentru că mi-a picat cu tronc.

Fiind un smartwatch rugged, nu am avut nicio problemă să îl utilizez la muncile de pe lângă casă sau la sală. Nu l-am dat jos nici când am sudat sau am tăiat cu flexul, nici când am înotat sau am efectuat activități sportive și nici când am mers la somn. 🙂

Dacă tot am ajuns aici, iată câteva specificații interesante:

Moduri sport : peste 100 de moduri, inclusiv alergare, ciclism, înot, drumeție, yoga, etc.

: peste 100 de moduri, inclusiv alergare, ciclism, înot, drumeție, yoga, etc. Funcții de sănătate : Monitorizare continuă a ritmului cardiac Monitorizare a somnului Monitorizare a nivelului de oxigen din sânge (SpO₂) Monitorizare a stresului Monitorizare a ciclului menstrual

: Control media : Redare muzică, control al camerei foto

: Redare muzică, control al camerei foto Alte funcții : Lanternă LED Busolă Cronometru și alarmă Hărți offline cu funcție de navigare

:

Ceasul se împerechează ușor cu telefonul, indiferent că discutăm de unul de la Apple, cu iOS (de la 10 în sus), sau unul cu Android (de la 4.4) ca sistem de operare. Aplicația dedicată este WearPro, care poate fi descărcată din Google Play sau AppStore.

În apeluri audio nu m-a impresionat deloc, dar m-am înțeles cu interlocutorii. Cu toate că toți au spus că m-au înțeles destul de ok, eu recunosc că m-am chinuit uneori, pentru că vocea era redată fără inflexiuni, ca la un radio vechi, pe lămpi. Chiar, e cineva pe aici care a prins așa ceva? 😛

Puteți controla camera foto sau muzica de pe ceas, iar acum puteți folosi și asisentul virtual direct de pe ceas. 🙂

La final trebuie să menționez că problema descoperită de mine aici nu s-a rezolvat: alarma de dimineață trezește toată casa, pentru că nu ”știe” ceasul să foloseasc doar partea de vibrații. Măcar chestia asta s-a rezolvat și nu mai e nevoie de work-arround. Apropo, acum poți acoperi ecranul cu mâna și acesta se stinge, iar pentru aprinderea lui puteți folosi double tap to wake.

Fețele de ceas mi s-au părut fix alea de la celelalte ceasuri, nimic deosebit.

Baterie

Avem un acumulator Li-ion de 860 mAh, care oferă o autonomie de până la 30 de zile cu utilizare moderată. Eu am reușit doar jumătate din această perioadă, dar nu pot spune nimic rău despre asta.

În plus, încărcarea nu durează mult, deci poți face un duș, bea o cafea și, până pleci din nou în oraș, ai bateria aproape plină.

Concluzie și preț

La momentul redactării articolului, KKTICK TANK T5 costă 517,71 lei pe site-ul producătorului, dar vă oferim un voucher de reducere, dacă sunteți interesați. Folosind codul G5DQ3Q7ZBRZH beneficiați de un discount de 50%, ceea ce înseamnă că îl puteți lua cu 258,85 lei, un adevărat chilipir!

PRO

Design robust și durabil, certificat MIL-STD-810G și 3 ATM

Ecran AMOLED de 1,43 inch, vizibil și clar

GPS cu hărți offline integrat

Peste 100 de moduri sport

Funcții de sănătate complete: ritm cardiac, SpO₂, somn, stres, ciclu menstrual

Control media și cameră foto direct de pe ceas

Compatibilitate largă: iOS și Android

Autonomie mare a bateriei: până la 30 zile

Posibilitate de apeluri și TWS

CONTRA

Volum și calitate audio la apeluri nu sunt impresionante

Alarmă care trezește întreaga casă (fără opțiune vibrație doar)

Fețele de ceas nu sunt variate față de modelele anterioare

Dimensiuni mari, nu potrivit pentru toate încheieturile

KKTICK TANK T5 este un smartwatch rugged cu funcții avansate de sănătate și sport, GPS offline și autonomie mare, potrivit pentru utilizatorii care caută un ceas rezistent și funcțional. Dimensiunile mari și anumite limitări la apeluri sau fețele de ceas pot fi inconveniente, dar pentru pasionații de gadgeturi și activități outdoor, acesta reprezintă o alegere solidă, mai ales la prețul redus de 258,85 lei.