Valve introduce un proces de validare pentru jocurile de Steam Deck

Deși este un PC în toate regula, Steam Deck ar putea avea probleme de compatibilitate cu unele titluri. În loc de mouse și tastatura, consola are touchscreen și controller, iar rezoluție este una atipică și poate genera probleme. Tocmai din aceste motive, Valve a anunțat introducerea unui sistem de validare pentru jocuri cu clasificare pe patru categorii: validat (perfect funcțional și optimizat pentru Steam Deck), jucabil, nesuportat și neverificat. Valve menționează că un joc trece filtrul de validare dacă respectă standardul de performanță de minim 30 de cadre pe secundă, are fonturi perfect lizibile la rezoluția nativă, nu necesită intervenția utilizatorului cu tastatură sau mouse și are mecanisme anti-cheat și DRM compatibile cu hardware-ul de pe Steam Deck. Titlurile din categorie jucabile pot rula, dar nu la un nivel de performanță acceptabil și pot necesita intervenția utilizatorului cu periferice externe. În categoria nesuportate intră toate jocurile VR, dar și unele care au soluții DRM sau anti-cheat incompatibile cu hardware-ul consolei.

Procesul de validare este expus cât se poate de transparent în prezentarea de mai jos:



Via Techspot