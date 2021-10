Oferta Zilei – Televizor OLED Panasonic la doar 3600 lei

Daca vreti un OLED de cea mai buna calitate, Panasonic ar trebui sa fie prima voastra optiune. Aveti sansa acum sa luati modelul 55HZ980E de la Altex la doar 3600 lei daca folositi codul de reducere „10panasonic„.

Cand am lucrat la Panasonic am invatat multe despre televizoare, panouri, sisteme de iluminare si multe altele. Am vazut si cu ochii mei diferentele dintre Panasonic si alti producatori de televizoare. Cel putin cand vine vorba de OLED, Panasonic sunt regi. Iar modelul pe care il ofera Altex nu este un model prost ba chiar unul de top.

Sunt printre putinele televizoare OLED care nu fac burn-in datorita sistemului inteligent de curatare a pixelilor. Au cele mai naturale culori si daca il mai si calibrezi o sa va simtiti ca la cinema.

Nu degeaba baietii de la Cinema La Tine Acasa au un televizor Panasonic. De asemenea, eu mi-am luat 4 televizoare Panasonic pentru ca stiu cat sunt de bine facute si ce imagine buna au.

O sa ziceti ca este reclama la Panasonic. Nu este, dar stiu ce produse de calitate au. Soft-ul cam trage in jos televizoarele lor, dar te obisnuiesti.

Era sa uit de procesoarele Panasonic HCX, cele mai rapide din piata. 🙂