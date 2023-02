Mi-a venit o factura la Hidroelectrica!

Stati linistiti, Hidroelectrica trimite facturi! ­čÖé In schimb nu semneaza contracte de prosumator… dar despre asta intr-un articol viitor.

Azi am primit o factura pentru un loc de consum (atentie, nu pentru toate) pe perioada 01.07.2022 – 31.07.2022. Insa factura nu a tinut cont de nicio citire si foloseste estimarea data de mine la incheierea contractului. Fix 100 kWh la pretul total de 70.16 lei.

Factura e emisa acum 4 zile, pe 24.02.2023 si are termen de plata 10.04.2023. In rest, ramane cum am stabilit: puneti-va banii deoparte pentru fiecare luna de consum, ca nu e greu sa inmultiti 0.7 cu numarul de kWh consumati in fiecare luna si nu ar trebui sa va intereseze cand se trimit facturi.

Voi ati primit ceva facturi?

Alte articole despre Hidroelectrica