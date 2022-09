ViewSonic a lansat videoproiectorul portabil M1 Pro Smart LED

M1 Pro Smart LED este videoproiectorul cinematografic de dimensiuni reduse, cu o greutate sub 1kg si baterie incorporata.

Imaginea produsa de acesta  vine in rezolutia 720p si poate crea un ecran cu o diagonala de 100inch de la o distanta de 2.5m. Luminozitatea este de 600 lumeni si vine cu doua difuzoare stereo Harman Kardon. Are o forma ergonomica, este foarte usor de transportat si se poate incarca prin intermediul unui port USB tip C.

Proiectoarele portabile cu rezolu╚Ťii generoase sunt la mare c─âutare. Lans─âm M1 Pro actualizat pentru a dep─â╚Öi limitele pe care le au videoproiectoarele portabile. Cu imagini ├«mbun─ât─â╚Ťite ╚Öi un suport patentat pentru proiec╚Ťie la 360 de grade, flexibilitatea sa satisface orice nevoie a utilizatorului

a declarat Dean Tsai, director general al Projector LED Display Business Unit, ViewSonic.