Renault Megane E-Tech review: primele impresii

Dupa cum va spuneam, am fost sa vad noul Renault Megane 100% electric (E-Tech) si sa fac un scurt test-drive cu el. Urmand ca in viitorul apropiat sa-l imprumut un weekend pentru un review mai detaliat.

Asa ca sambata trecuta am fost la prietenii de la AutoEuropa Timisoara si am reusit sa dau o tura scurta cu noul Megane. Parerile mele, sub forma de idei condensate cu liniuta, le gasiti mai jos. De asemenea, la finalul articolului gasiti si un video cu experienta si alte detalii. Asadar, sa le luam pe rand.

Voi incepe cu partile „negative” sau care mi-as dori sa fie altfel si voi termina cu cele pozitive, care oricum sunt mult mai multe.

Minusuri:

La varianta cu baterie de 40 kWh nu poti sa pui incarcare rapida in Romania. In Franta poti.

Pe varianta de echipare Techno nu poti sa pui jante de 18 inch, doar de 20.

Mi-ar fi placut sa aiba cotiera in spate.

Tot ca optional, ar fi fost fain ca macar pe Iconic (varianta de top) sa poti pune haion actionat electric.

Elementele lucioase din jurul rotilor nu cred ca vor face fata cu bine prafului si mizeriei.

Tot la capitolul design, e pacat ca pe Iconic nu poti scapa de zona de culoare aurie din jurul proiectoarelor.

Plusuri:

Incepem cu design-ul care mi se pare foarte foarte fain, chiar daca am enumerat doua minusuri micute mai sus.

Este chiar senzatia de Megane hatchback. Am avut vreo trei Megane-uri in familie, stiu Megane-ul… imi place. E Megane.

Garda la sol nu e mare, dar nu e nici mica. Undeva la 17 cm… suficient pentru drumuri neasfaltate (chiar forestiere) si borduri.

Manerele usilor din fata, care se ascund si se deschid automat, sunt foarte faine si ele.

Desi n-am pus-o ca minus, mi-ar fi placut sa aiba portbagaj si in fata. Insa n-am zis de asta pentru ca portbagajul din spate este, dupa parerea mea, suficient de incapator. Si ai si spatiu separat pentru cabluri.

Materialele la interior sunt mult mai bune decat pe orice Renault in care am intrat in ultima vreme. Gasesti in continuare plastic tare, insa nu prea in zonele cu care interactionezi.

Scaunele mi se par, la prima vedere, fain profilate si confortabile.

Si design-ul interior mi se pare destul de inspirat, insa tableta cea mare e cam departe de sofer.

Iar pentru ca am zis de tableta… cam aceasta o face una din cele mai tari masini (nu doar electrice) de pe piata. Cel putin la capitolul infotaiment bate cam aproape pe orice. Mai putin pe Tesla sau Polestar. Tableta se misca excelent, incredibil de bine. E exact la ce ma astept la o masina din 2022, cu atat mai mult la una electrica. Nu exista blocaje si sacadari.

Iar pe partea de „electric”, ca tot ziceam despre asta, navigatia Google stie sa-ti spuna cu cat vei ajunge la destinatie si poti alege tu pe unde sa te opresti la incarcare. Ti se va spune si cat e nevoie sa stai.

Este foarte fasneata dar nu rupe aderenta. Cu ai sai 218 cai e mai mult decat poti avea nevoie de la o masina de strada. E rapida insa nu iti da emotii, cum am patit cu Kona, care livreaza toate puterea deodata.

Se simte diferenta bine de tot intre modurile Eco, Confort si Sport. Iar pe Sport pedala de acceleratie e chiar foarte sensibila.

Si, nu in ultimul rand, masina asta chiar stie sa tina banda de rulare (daca ai marcaje) cum trebuie. Sta pe mijloc si nu face miscari bruste. E ce trebuie pilotul automat adaptiv cu mentinerea benzii de rulare.

Si cam atat va pot spune, la prima vedere, despre Renault Megane E-Tech. Si chiar daca sunt doua aspecte extrem importante pentru o masina electrica, nu va pot vorbi nimic despre autonomie sau incarcare. Dar cu siguranta despre asta va voi spune mai multe in review-ul complet.

In rest, va mai amintesc ca Renault Megane E-Tech vine in doua variante de baterie si motor. Una are baterie de 40 kWh si un motor de 130 CP, cu o autonomie WLTP de 300 Km si care pleaca de pe la 23000 Euro cu tot cu Rabla Plus. Si o alta cu o baterie de 60 kWh si motor de 214 CP care, odata echipata bine de tot, se poate cumpara cu suma de 35000 Euro, tot asa cu Rabla Plus aplicata.

In contextul actual in care totul s-a scumpit si avem cazuri in care masinile second costa mai mult decat cele noi, mi se pare ca Renault Megane E-Tech este o alegere perfecta. Singura problema e ca termenul declarat de livrare este de un an de zile. Asa ca daca o vrei, si mai ales la pretul de acum, ar cam trebui sa pui deja avansul.