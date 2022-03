Windows 11 si procesoarele AMD – daca aveti probleme va recomand un update de BIOS

Cand am trecut pe Windows 11 am decis ca imediat dupa sa fac si update de BIOS. Totul a mers bine la inceput, dar imediat au aparut alte probleme. Instabilitatea a fost la ea acasa, atat in sarcini simple cat si in gaming. Astazi am facut update din nou la BIOS. In cateva luni au aparut destul de multe versiuni

Si problemele au disparut. Inainte trebuie sa stiti configuratie si ma adresez oricum doar proprietarilor de procesoare AMD.

Asadar, pe o placa de baza ASUS B550-F Gaming Wi-Fi, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM XPG 3600MHz, 2TB SSD PCIe 4.0 si o RTX 3070, totul mergea ca naiba dupa ce am trecut pe W11. Pe configuratia asta nici macar Fifa 22 sau LoL nu mergeau corect. Cadrele pe secunda sareau de la 80 la 170, uneori ma jucam doar cu 90FPS.

Inclusiv browser-ul facea probleme, atat Chrome cat si Edge. Pana si Task Manager se bloca cand trebuia sa ma ajute.

Acum cateva ceasuri am facut ultimul update de BIOS. Performanta s-a vazut imediat. Totul este mai rapid, jocurile sunt mult mai stabilite (as vrea sa zic ca totul functioneaza perfect, dar ce e perfect pe lumea asta?) si timpii de incarcare au scazut simtitor.

Asadar, daca si voi aveti procesoare AMD de generatie noua, rulati Windows 11 si aveti probleme, recomand sa faceti update de BIOS si sa instalati manual ultimele drivere pentru placa de baza. Intrati pe site la producatorul vostru, Support —> Drivere si gata.