ROIDMI EVE PLUS – aspirator cu mop si cu sistem de sterilizare

Stati, nu fugiti. O sa va placa. Ati observat probabil ca aspiratoarele clasice nu mai sunt la moda, iar robotii aspirator au devenit din ce in ce mai populari. Roidmi Eve Plus este mai mult de atat, iar daca ai in familie si un copil mic atunci o sa apreciezi functia de sterilizare.

Incep sa-mi fac o lista cu ce mi-ar trebui la noua casa. Stiti si voi cum e. Nevasta, un inceput de viata, poate pe viitor ne inmultim, cine stie. Si am inceput sa-mi strang lucruri de care voi avea nevoie.

Pana acum am tot ce-mi trebuie, esentialul, dar sunt lucruri care nu sunt asa de importante la prima vedere. De exemplu un aspirator modern care face mai multe lucruri decat sa…traga mizeria de pe jos.

Am ajuns la Roidmi Eve Plus, un model pe care prietena mea il urmarea de ceva timp. I se pare interesant din multe puncte de vedere. Na, e femeie, vede altfel lucrurile prin casa decat un barbat.

Tehnic vorbind, aspiratorul asta are cateva puncte cheie foarte interesante. In primul rand are o baterie de 5200mAh, o putere de absorbtie 3200Pa, un rezervor cu apa de 250ml, un rezervor de praf de 3 litri si 50W putere.

N-am precizat faptul ca Rodimi este Xiaomi? Nu, n-am zis. Zic acum.

Aspiratorul robot este o conceptie destul de veche pentru noi. In 2022 nu mai putem spune ca aceste aspiratoare sunt o noutate, dar de curand au inceput sa fie cu adevarat bune si mai prietenoase cu portofelul.

Diverse companii au pe piata modele similare care fac in teorie acelasi lucru. Doar ca nu toate functioneaza corect, nu toate sunt fiabile si nu toate fac ce spune fisa tehnica.

Roidmi Eve Plus este la a patra generatie a sistemului de navigatie cu laser LDS. Practic el va scana casa, detecteaza obstacolele si deseneaza harti cu 40% mai precise decat la versiune anterioare.

Sigur o sa mai mai dea o eroare pe undeva, nimeni nu e perfect. Dar sa fim seriosi, in 98% din timp un aspirator ca asta functioneaza corect.

Ce m-a impresionat pe mine din punct de vedere tehnic? Pai spatiul de stocare al gunoiului. El se duce la baza cand este plin, goleste singur recipientul si se pune inapoi la treaba. Baza are recipient de 3 litri si poate strange acolo multa mizerie. Asta e bine ca nu stai sa-l cureti zilnic si daca pleci in concediu poate sa faca singur curat in casa 1-2 saptamani.

Si partea interesanta acum vine. Baza are un sistem de deodorizare si anti-bacterian pentru a elimina orice fel de miros de praf. La fiecare golire, sistemul de sterilizare porneste automat si elimina parazitii de uz casnic precum acarienii de praf, microbii (Escherichia coli, Candida albicans sau Staphylococcus aureus), substantele chimice (amoniac, benzen) si elimina mirosul de tigara si de parfum. Progresul este afisat pe ecranul statiei. Asta e bine daca ai un copil mic si vrei sa-l protejezi. Si daca folosesti si un purificator de aer eu zic ca traiesti bine.

Un alt aspect inteligent este ca daca in timpul aspirarii a ramas fara baterie, se duce singur la baza pentru incarcare si cand este gata va relua procesul de aspirare din locul de unde a ramas fara baterie.

Poate urca obstacole de 20mm si este compatibil si cu Alexa, Google Assistant sau Siri. Ii dai comenzi vocale si stie ce are de facut.

Mopul este partea pe care prietena mea o adora. Pentru ca avem gresie pe hol, bucatarie si baie care se continua de la un capat la altul, aspiratorul ar putea merge fara probleme in aceste zone fara sa aiba nici un obstacol sau restrictie.

Mopul are un rezervor de apa de 250ml, suficient pentru a spala o suprafata mica sau medie. Autonomia declarata este de 250 de minute, timp in care el poate acoperi o suprafata de 250 metri patrati.

Pentru control aveti nevoie de aplicatia cu acelasi nume. Pentru mai multe detalii puteti intra AICI.