The Witcher 3 va primi o versiune enhanced pentru PS5 si Xbox Series X

Jocul care probabil nu mai are nevoie de nici o prezentare continua sa surprinda in mod placut gamerii din intreaga lume.

Considerat unul dintre cele mai bune jocuri ale tuturor timpurilor si un succes financiar, The Witcher 3, care incheie aventura lui Geralt din Rivia, va primi o versiune superioara pentru noua generatie de console. Partea buna nu se opreste aici, daca deja ai jocul, actualizarea va fi gratuita. Vestile bune nu se opresc insa nici aici! Si versiunea de PC va avea parte de acelasi tratament. Cine a cumparat deja jocul pe PS4, Xbox One sau PC nu va trebui sa plateasca nimic in plus pentru versiunea enhanced. Cum sa nu-i iubesti pe cei de la CD Projekt Red?

Acum ma gandesc la cei de la Activi$ion Blizzard care vor 70 de euro pe un joc cu o campanie de 5 ore si un multiplayer 85% la fel ca cel precendent…

The Witcher 3 is coming to the next generation!

A visually and technically enhanced version of the game will be available for purchase for PC and next-gen consoles & as a free update for owners of the game on PC, @Xbox One and @PlayStation 4.

More: https://t.co/JclubxpJim pic.twitter.com/gWCJzST3vr

— The Witcher (@witchergame) September 4, 2020