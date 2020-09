Acer a lansat Spin 7 cu procesor Snapdragon 8cx

Acer a lansat un laptop nou din seria Spin 7 echipat cu un procesor complet nou. Este vorba de Snapdragon 8cx Gen2 5G, fiind astfel primul laptop din lume echipat cu platforma aceasta.

Spin 7 accepta atat frecvente mmWave, cat si frecvente 5G sub 6GHz. Are un ecran care se roteste la 360 de grade si se transforma in tableta si include un stylus de la Wacom cu 4096 nivele de apasare.

Ecranul este un Full HD IPS, greutatea totala este de 1.4kg si masoara 15.9mm grosime. Laptop-ul include tehnologie Qualcomm Aqstic si promite o autonomie foarte mare, de cateva zile chiar. Dispune de senzor de amprenta, carcasa este din magneziu si aluminiu, iar ecranul are un strat antimicrobiana Corning Gorilla.