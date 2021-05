Xiaomi este lider de piata in 12 tari – au sanse sa devina cel mai mare producator de smartphone-uri?

Xiaomi se bucura de un real succes dupa declinul Huawei. Acestia sunt lideri de piata in 12 tari si trendul pare sa fie crescator. Compania se extinde si castige cote de piata, avand sanse mari sa devina cel mai mare producator de smartphone-uri.

Unde nu sunt pe primul loc sunt cel putin in top 3. Xiaomi a reusit sa se impuna si sa ajunga lider de piata in tari precum Spania, Rusia, Polonia, Belarus, Ucraina, Croatia, Lituania, Malaezia, India, Nepal, Myanmar si Columbia.

Inclusiv la noi in tara sunt pe locul 2 cu o creste uriasa. Daca o tin tot asa in scurt timp vor ajunge sa vanda mai mult decat Samsung si Apple. Nu este imposibil, vedem daca am dreptate peste cativa ani.