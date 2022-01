Xiaomi lanseaza Redmi Note 11

Xiaomi a lansat seria Redmi Note 11 cu un raport foarte bun pret-calitate. In aceasta avem cateva telefoane interesante pentru toate buzunarele.

Redmi Note 11 Pro si Pro 5G sunt relativ identice. Redmi Note 11 Pro are un chipset Mediatek Helio G95, 6 sau 8GB RAM LPDDR4X, 64 sau 128GB de stocare. La fel este si Pro 5G, diferenta fiind la chipset unde acesta foloseste Snapdragon 695.

Au in comun ecranul AMOLED de 6.67 inch, Full HD la 120Hz si luminozitate intre 700nits si un maxim peak de 1200nits. Au Gorilla Glass 5 si sunt oferite cu protectie IP53.

Pe partea foto au 3 senzori foto, cel principal fiind de 108MP, iar ceilati doi fiind de 8MP si respectiv 2MP pentru macro. Camera frontala este un punch hole de 16MP.

Bateriile sunt de 5000mAh cu incarcare rapida la 67W si incarcatorul este oferit in cutie. Costa 300 de euro si respectiv 350 euro versiunea 5G.

Avem si modelul Redmi 11S si 11 standard. Sunt mai slab dotate avand ecrane la 90Hz, dar tot AMOLED si tot Full HD, de 6.43 inch. Camera foto principala de 108MP este regasita si pe modelul 11S in timp ce 11 standard are o camera principala de 50MP. La fel, diferenta de chipset-uri o regasim si aici deoarece modelul 11S are un Helio G96 iar 11 standard este echipat cu Snapdragon 680.

Memoria este de 4GB RAM sau 6GB RAM cu 64 sau 128GB de stocare si cu acumulator de 5000mAh, dar cu o incarcare ceva mai lenta la 33W.

Preturile pornesc de la 180 de dolari si respectiv 250 de dolari.