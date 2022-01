Crysis 4 a fost anunțat

Crysis 4 tocmai a fost anunțat oficial, la aproape 9 ani de la lansarea ultimului titlu din serie. Crytek a publicat un trailer acum câteva ore și a menționat că jocul se află în dezvoltare, însă nu știm când și pe ce platforme va fi lansat.

It's time to join the journey and be the hero.

A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5

