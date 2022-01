Windows 11 primeste un update major in februarie

Windows 11 este inca plin de bug-uri si nu va recomand sa faci update. Inca. Mai aveti putina rabdare pana in februarie cand un mare update va remedia o parte sau poate toate problemele.

In februarie vor functia si aplicatiile de Android, vom avea buton de mute in bara in dreapta jos langa ceas, widget pentru vreme, modificari de interfata la nivel general dar si la aplicatii precum Notepad, MediaPlayer si Dark Mode pe majoritatea aplicatiilor.

Se vor remedia bug-uri si abia atunci vom putea spune ca Windows 11 este oficial. De asemenea, Panos Panay, seful diviziei Windows din cadrul Microsoft, cel care a facut acest anunt, spune ca este abia inceputul pentru Windows 11. Deci sa ne asteptam la mai mult in viitor.