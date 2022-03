Xiaomi Mi Smart Compact Projector scurt review

Proiectoarele compacte/portabile mereu îmi stârnesc curiozitatea.

Încă de la testarea primului proiector de genul, am pe bucket-list urmărirea unui film în salbaticiune, lângă focul de tabăra și cortul de cinci stele care să-mi odihnească trupul și mintea. Bineînțeles că ideea mi-a venit după câteva postări pe care le-am văzut pe Instagram la diverși nomazi.

Scurta prezentare

Cel mai recent proiector compact de genul pe care l-am testat momentan doar indoor este produs de Xiaomi. Mi Smart Compact Projector se remarcă în primul rând printr-un design minimalist și atractiv. Cântărește 1.3kg, are o lățime și înălțime de 15cm, iar grosimea este de 11.5cm. Corpul oval este construit din plastic, iar frontal este acoperit cu o pânză. În materie de porturi, vine echipat cu cele elementare: un port HDMI, un USB 2.0, portul de alimentare și jack-ul de 3.5mm.

În interior, sistemul optic este închis ermetic și astfel praful nu va putea pătrunde. Viteză ventilatorului este controlată de un sistem inteligent care detectează temperatura sursei LED și a plăcii de baza. Nivelul maxim de zgomot pe care îl poate atinge este de aproximativ 73db.

Sistemul de proiecție folosit este DMD, cu o rezoluție 1920×1080 (cu suport 4K) și o luminozitate a imaginii de 500 lumeni. Diagonală maximă a imaginii este de 120inch (aproximativ 305cm), iar durata de viață a lămpii specificată de producător este de 30000 ore.

Primul lucru care mi-a plăcut la acest proiector a fost precizia auto-focusului, care s-a reglat automat perfect din prima indiferent unde l-am pus. Al doilea aspect este legat de calitatea bună imaginii. Este compatibil cu HDR10, astfel contrastul arată foarte bine, iar detaliile sunt bogate. Arhitectură TRP Texas Instruments folosită pentru redarea pixelilor reduce pragul zig-zagurilor de la marginile imaginilor și le face netede, naturale.

Folosind imagini de reflexie difuza, Mi Smart Compact Projector este mai puțîn probabil să provoace oboseală ochilor în comparație cu lumina directă a televizoarelor LCD convenționale.

În materie de specificații tehnice, proiectorul utilizează un procesor T962X Cortex-A53 quad-core 1,5 GHz / 64-bit, alături de 2GB RAM și 16GB eMMC memorie internă. Sistemul de operare este AndroidTV 9.0.

Experienta in utilizare

Dacă tot am discutat despre specificațiile tehnice ale acestuia, combinația de procesor cu cei 2GB RAM este suficientă pentru a asigura o funcționare lînă în interfață AndroidTV și în utilizare. AndroidTV este un sistem de operare intuitiv și dacă l-ați utilizat până acum pe un televizor smart, este identic. Aplicațiile populare pentru streaming precum Netflix, Amazon Prime, HBO Max sau altele pot fi instalate prin intermediul Play Store. Din totalul spațiu de 16GB, 11 sunt disponibili pentru utilizator pentru aplicații, poze sau chiar filme. Eu am conectat un USB la portul acestuia și am putut redă filmele de pe el fără probleme cu ajutorul player-ului VLC. Pentru cei care preferă comenzile vocale în locul telecomenzii clasice, Mi Smart Compact vine echipat cu Google Assistant, iar dongle-ul pentru casting este încorporat în proiector.

În materie de imagine, culorile sunt plăcute și pot confirmă că imaginea nu te obosește. Am urmărit două sezoane de Ozark cât am stat în carantină la foc automat și nu mi-am simțit ochii obosiți comparativ cu un televizor. Aici mai adaugă și câteva ore de podcasturi de pe YouTube, plus două filme. Nu am ce să-i reproșez la capitolul funcționalitate și utilizare.

În materie de sunet, sistemul stereo cu o putere de 5W se descurcă surprinzător de bine. Dat la maxim păstrează claritate și e chiar prea puternic pentru o camera de încăpere medie. Sunetul este reprodus cu grijă și indiferent dacă urmărești un film sau asculți muzică nu te va dezamăgi. Vorbind de un proiector compact, nu se va compară cu un sistem dedicat în acest sens, dar este suficient de calitativ încât să mulțumească utilizatorii casual și contribuie, alături de experiență vizuală, la a oferi un pachet atractiv pe care să te poți baza.

Concluzie

Mi Smart Compact Projector reprezintă o alegere înțeleaptă pentru cine caută un proiector de dimensiuni reduse, ușor de transportat, cu o experiență audio-vizuală bună și un sistem de operare intuitiv și popular în lumea televizoarelor și a proiectoarelor. Prețul acestuia, pentru varianta cu 8GB memorie internă este momentan de 2170RON la dualstore.ro.

Pro

sistem de operare simplu și ușor de utilizat

imagine clară

autofocus precis și rapid

sunet de calitate pentru categoria lui

Contra