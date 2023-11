Lansata de curand, seria Xiaomi 14 pare ca se bucura de un real succes. Totusi, 1.45 miliaone de unitati vandute nu sunt putine, tinand cont ca acestea s-au vandut in doar 10 zile.

Potrivit unui raport, vanzarile cele mai mari au avut loc in China, iar acum Xiaomi este lider in tara lor natala. Huawei si Honor au fost pe locul 2 si 3 dupa Xiaomi in ceea ce priveste cota de piata.

Despre Xiaomi 14 am vorbit AICI.