Youtube introduce o forma noua de reclame

Si sunt mult mai enervante. Reclamele de pe Youtube sunt extrem de toxice din punctul meu de vedere, iar cine le-a implementat in acest mod are sigur un loc rezervat in iad. Mai ales cu noua lor forma audio care sigur te vor scoate si mai rau din minti.

Astfel, pe langa reclamele clasice in care ai un video si cineva iti vorbeste despre acel ceva, Youtube va implementa si reclame audio fara video. Pentru ca sunt multi utilizatori care folosesc serviciul doar pentru partea audio, Youtube s-a gandit ca reclamele actuale nu sunt suficiente si trebuie sa aduca un format nou strict pentru acesti utilizatori.

In functie de muzica pe care o asculti sau de podcast-urile pe care le urmaresti, Youtube iti va genera reclame personalizate. Deci ai grija ce muzica asculti caci pe baza ei o sa primesti reclame.

Si uite asa o sa isi faca lumea Youtube Premium…