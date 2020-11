Review Acer Predator Triton 300 – laptop de gaming subtire cu performante de top

Atunci cand am mai testat laptop-uri din seria Triton am incercat sa va explic care este rolul lor pe piata. De ce nu sunt la fel ca toate celelalte si de ce costa mai mult decat un laptop cu specificatii similare. Triton 300 este gama accesibila a seriei deoarece mai gasim si Triton 500 sau chiar 900.

Triton 300 este o gama de laptop-uri subtiri, foarte usoare, dar care integreaza specificatii de top. Practic sunt un fel de ultrabook-uri de gaming. Nu va imaginati ca sunt la fel de subtiri sau de usoare, insa pentru un laptop de gaming merita aceasta comparatie.

Dupa cum probabil va asteptati, un laptop subtire, compact, usor si cu performante de top aduce de la sine un handicap: sistemul de racire. Nu poti integra un sistem de racire suficient de puternic intr-un sasiu de doar 2cm grosime.

Totusi, Triton 300 reuseste sa fie un echilibru foarte interesant. Specificatiile sunt puternice dar nu cele mai puternice de pe piata, iar racirea este cumva la limita. O sa va explic mai jos.

De asemenea, laptop-ul mizeaza pe cateva elemente specifice inainte de a se prezenta drept un laptop de gaming. Sunt 5 elemente care-l fac pe Triton 300 un laptop deosebit pe langa performantele foarte bune din gaming.

Specificatii

Procesor: Intel Core i7-10750H

Placa video: RTX 2070 8GB

RAM: 16GB

SSD: 1TB M.2 NVMe PCI Express 3.0

Wi-Fi AX

Ecran: Full HD IPS 240Hz 15.6 inch

Design

Laptop-ul masoara doar 2cm grosime si cantareste aproximativ 2kg. Are o constructie metalica in totalitate si se simte foarte solid. Peste tot unde pui mana simti o calitate a constructie foarte buna. Este rece, finisajele sunt placute, balamaua este solida si permite ridicarea ecranului foarte usor chiar si cu o singura mana.

Constructia este buna, de top, nimic de reprosat. Oriunde te uiti si oriunde pui mana o sa vezi calitate.

Legat de conectica o sa apreciati sigur pozitionarea porturilor. Pe spate are doar portul pentru alimentare, bine pus acolo pentru ca nu o sa vezi niciodata cablul si nici nu o sa te incurce atunci cand te joci.

Pe stanga are portul pentru internet, doua USB-uri 3.0 si un jack de 3.5mm, iar pe partea dreapta regasim un port USB C, USB 3.0, un HDMI si un mini DP. Evident ca pe toate laturile o sa gasim guri de ventilatie.

Tot cumva pe partea de conectivitate trebuie mentionat faptul ca laptop-ul are o placa de retea Killer, care promite o stabilitate foarte buna in gaming, latenta mica, viteze mari si un semnal Wi-Fi foarte bun.

Nu prea am mai intalnit laptop-uri care sa nu cunoasca banda de 5GHz, iar vitezele au fost foarte bune si stabile. Am folosit laptop-ul doar pe Wi-Fi si nu am avut deloc probleme. Plus ca placa de retea iti ofera si un soft unde poti sa monitorizezi traficul de net.

Pe capacul ecranului se afla logo-ul Predator cu iluminare albastra. Arata bine noaptea dar mi-a fost mie cam greu sa-l pozez.

Tastatura nu este diferita fata de seria Nitro. Nu am observat nici o diferenta. Se apasa la fel, este la fel de bine spatiata si silentioasa, feedback-ul este bun. Tastele WASD si sagetile sunt mai tari si au un profil diferit. In rest nimic deosebit. Este iluminata RGB si are NumPad.

Trackpad-ul este destul de generos dar nu imi place cum se apasa. Este precis, navighezi usor dar cand vrei sa faci click se simte putin ciudat.

Una dintre proprietatile speciale ale lui Trion 300 sunt cele 3 sloturi pentru SSD. El vine deja cu un SSD in format M.2 PCI Express 3.0, insa mai dispune de 3 sloturi M.2 daca vrei sa faci RAID.

Ecran, boxe

Este un ecran de 15.6 inch cu rezolutie Full HD si o rata de refresh generoasa de 240Hz cu timp de raspuns de 3ms. Este un ecran rapid care se vede bine si in ciuda rapiditatii are si o imagine clara. Culorile nu sunt sterse, luminozitatea este ridicata si unghiurile de vizualizare sunt excelente.

Sistemul audio este format din 2 difuzoare dar dispun de tehnologie DTS:X Ultra. Exceleaza in gaming unde primesti spatialitate, un sunet clar fara distorsiuni si un volum foarte ridicat.

Temperaturi

Cum va spunea, un laptop cu hardware puternic si carcasa subtire vine din start cu un handicap. Vedeti si celelalte review-uri la laptop-uri de la concurenta, problema este aceeasi. Aici depinde cat de bine este pus la punct sistemul de racire, cat este de zgomotos in sarcina si care este temperatura maxima.

Si trebuie sa luati in calcul doua aspecte. In viata de zi cu zi nu o sa atingeti niciodata aceste temperaturi caci in testele sintetice procesorul sta tot timpul in 100%. In realitate procesorul nu o sa stea la 100% minute intregi ci doar va avea peak-uri.

Astfel, atunci cand o sa va jucati temperaturile vor mai mici cam cu 10-15 grade fata de cele mentionate aici de mine. Temperatura maxima atinsa de mine in full load a fost de 95 de grade, una foarte mare. Sistemul de racire a devenit zgomotos, dar ventilatoarele eliminau o cantitate mare de aer cald semn ca acestea au un flux generos de aer.

In idle nu sunt probleme deloc, temperaturile fiind unele normale, aproximativ 35 de grade in functie si de temperatura ambientala. Iar in gaming o sa vedeti ca temperaturile sunt in jur de 80 de grade.

Performante

Am rulat R20 si 2 teste pentru SSD, am stresat procesorul cu AIDA64 pret de 30 de minute, m-am jucat si cam atat. Astfel, in R20 am obtinut 2379 puncte, iar in cele doua teste pentru SSD puteti vedea ca vitezele sunt foarte mari, deci avem un SSD M.2 PCI Express 3.0.

Performantele procesorului sunt decente, sa ne aducem aminte ca Ryzen 7 din seria 4000 are un scor mai bun. Dar na, Intel a ramas in urma si chiar si temperaturile sunt mai mari decat la AMD in acelasi segment.

Am rulat si cateva jocuri pe care le detin in mod legal, astfel stiu ca performantele sunt reale. Nu am fost deloc surprins, ma asteptam la aceste rezultate fiind extrem de asemanatoare cu ceea ce am mai testat pana acum. Jocurile au rulat pe rezolutie Full HD, setarile video pe maxim fara nici o modificare din partea mea.

GTA V 85 Control 63 Death Stranding 51 HITMAN 104 PUBG 127 FIFA20 131

Concluzie si pret

Trion 300 imi place, este un laptop care are ceva de spus prin prisma unei construcii de top, a unui sistem de racire bine pus la punct si prin design-ul aratos, subtire si usor. Cine cauta un laptop puternic si usor de transportat consider ca este o solutie buna de luat in calcul. Bani sa aveti caci el costa in jur de 7300 lei la Altex.