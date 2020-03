Youtube ofera stiri verificate din surse oficiale despre COVID-19

De cand a aparut acest virus tot mai multi conspirationisti au inceput sa apara pe Youtube, dar si pe alte retele de socializare. Am vazut clipuri din Romania care induceau oamenii in eroare si spuneau ca totul este o teorie a conspiratiei. Youtube vine in ajutorul nostru.

Pentru inceput in SUA, Youtube ofera acum un hub dedicat stirilor despre COVID-19 din surse oficiale si elimina sau lasa la sfarsit stirile care pot fi false si informatiile conspirationiste. Acest update se va extinde si in alte 16 tari si in regiuni afectate.

Este o masura foarte buna luata de Youtube deoarece foarte multi idioti, caci nu am cum sa-i numesc altfel, induc lumea in eroare prin stiri false si teorii ale conspiratiei. Va spunem si noi ceea ce va spun si autoritatile: stati acasa si informati-va din surse oficiale. Iar ca sfat personal va recomand sa nu luati de buna nici o stire pe care o primiti pe WhatsApp sau Facebook pana nu o verificati din cel putin 3 surse.