YouTube Premium poate fi folosit gratuit!

Sincer, am citit ieri știrea pe ste-ul colegilor de la Gadget, dar am uitat de ea până azi, când am discutat cu cineva care se plângea că abonamentul lui făcut pe Turcia nu mai poate fi prelungit.

Așa că am intrat cu el pe articol și am încercat să vedem dacă mai e activă oferta. La ei scria că poți testa două luni abonamentul, după care alegi dacă plătești 26 lei lunar, doar că noiam găsit altceva pe site YouTube…

Practic, pentru că am folosit laptopul de lucru, care îmi redirecționează traficul pe VPN de Italia, am prins promoție cu trei luni, deci cu una în plus, dar la un preț mai mare, dacă cumva uit să dezactivez opțiunea. De altfel, am găsit promoții și pentru celelalte planuri tarifare – student sau familie – dar cu o singură luna gratuită, așa că am ales opțiune individuală. 🙂

Prin urmare, vă recomand să verificați pe acest link ce ofertă este activă pentru voi și, eventual, să alegeți un serviciu de VPN pentru altă țară, dacă este mai avantajos.

Pentru cei care nu știu care sunt avantajele YouTube Premium, aflați că, în primul rând, elimină complet reclamele, permițând vizionarea fără întreruperi a videoclipurilor. Acest lucru este deosebit de util pentru cei care urmăresc conținut educațional, tutoriale sau clipuri lungi, unde întreruperile pot fi deranjante.

În al doilea rând, YouTube Premium oferă posibilitatea de a descărca videoclipuri pentru vizionare offline. Această funcție este ideală pentru utilizatorii care călătoresc sau au acces limitat la internet, permițându-le să își descarce conținutul preferat și să-l urmărească ulterior fără a consuma date mobile sau a depinde de conexiunea la internet.

În plus, YouTube Premium include acces la YouTube Music Premium, care oferă o experiență de ascultare fără reclame, posibilitatea de a descărca muzică pentru ascultare offline și funcționalitatea de redare în fundal. Aceasta înseamnă că utilizatorii pot continua să asculte muzică chiar și atunci când utilizează alte aplicații sau când ecranul dispozitivului este oprit. Aceste beneficii fac din YouTube Premium o opțiune atractivă pentru cei care doresc o experiență de vizionare și ascultare mai fluentă și mai flexibilă.

Aveam deja abonament plătit de la Spotify, dar am zis că nu strică o alternativă și de la YouTube, mai ales că plec în concediu în curând…