Ieri au aparut pe internet primele poze live cu telefonul de 400euro al celor de la Nothing, dar la scurt timp au aparut niste randari noi care prezinta un design diferit.

Si strict personal imi place mai mult ce vad astazi decat ce am vazut ieri. Designul pare mai apropiat de ADN-ul Nothing. Modulul camerelor foto vertical in coltul standard, colturi rotunde si un spate sexy.

