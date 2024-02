UE propune 12 luni de extra garantie pentru produsele reparate in primii 2 ani

Pare ca ceva se misca bine in UE in ultima perioada. Consiliul European lucreaza la finalizarea regislatiei referitoare la drepturile cetatenilor atunci cand vine vorba de reparatii la dispozitivele electronice. UE propune inca 12 luni garantie pentru orice produs care a fost reparat in primele 24 de luni de la achizitie.

Pe lângă extinderea garanției, legislația mai stipulează și utilizarea unor formulare standardizate la nivel european, prin care furnizorii de servicii pot comunica clar clienților costurile reparațiilor care nu sunt acoperite de garanție.

Însă, legea privind dreptul la reparații cuprinde și alte aspecte importante, cum ar fi furnizarea de componente și instrucțiuni pentru repararea la domiciliu la prețuri „rezonabile”, dar și eliminarea restricțiilor privind reparațiile. Reparațiile efectuate în service-urile autorizate în baza garanției trebuie să fie realizate într-un timp și la un preț „rezonabil”, în cazul în care nu sunt gratuite.

Mie mi se pare ca legea asta tot pentru Apple a fost gandita. Ei sunt cei mai stricti cand vine vorba de repararea telefonului. De asemenea, mi se pare foarte utila si pentru electrocasnice. Nu de multe ori am patit ca televizoarele sa se strice foarte repede chiar inainte sa iasa din garantie, iar dupa ce le repari pe garantie sa se strice si mai repede.