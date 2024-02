Nothing Phone (2a) apare in primele poze live

Nothing a confirmat ca telefonul de buget (2a) este pe drum, iar primele poze live au aparut pe internet.

Nothing e o companie care mi-a captat atentia dupa ce am fost foarte placut impresionat de Phone (2). Pe modelul Google cu gama Pixel a pentru cei cu un buget mai restrans, Nothing lucreaza la un midranger care sa pastreze identitatea companiei.

Phone (2a) ar trebui sa coste in jur de 400 euro, sa vina echipat cu un ecran AMOLED de 6.7inch capabil de 120Hz, un procesor Dimensity 7200, 8/12GB RAM si 128/256GB stocare. De pozele standard ar fi responsabil un senzor de 50MP si pentru ultra-wide un senzor de 50MP.

Primele poze cu acesta mai jos. E putin timid, nu ne-a aratat tot spatele.

[sursa]