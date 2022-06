PC Gaming ZMEU by PC Garage Review: desktop accesibil excelent pentru multimedia si gaming moderat

Zmeul, personaj antagonist al basmelor romanesti, a fost convins de cei de la PCGarage sa treaca de partea binelui. In loc sa-l infrunte din nou pe Praslea a preferat sa treaca in alianta gamerilor si sa-i ajute sa obtina performante cat mai bune la un pret de bun simt.

Astfel, sistemul Zmeu despre care va voi povesti astazi este o configuratie de buget, dar care m-a surprins in mod placut. Haideti sa-i vedem specificatiile tehnice!

Inspectia vizuala

Mai jos va las poze cu sistemul. Totul a fost montat ordonat in interiorul sau si are in total 3 ventilatoare RGB: 2 frontale si unul in partea din spate. Carcasa mai permite montarea a inca 2 coolere deasupra, dar eu sincer nu le vad rostul. Este un sistem de foarte mici dimensiuni si usor, as glumi chiar ca incape in posetele fetelor, unde stiti ca gasiti absolut tot ce vreti si cateodata ce nu vreti. 🙂

Doua porturi USB 3.0 si unul 2.0, alaturi de jack pentru casti sunt prezente la indemana, iar in partea din spate avem si un port USB tip C.

Lungimea placii video folosite este de 282mm si se potriveste la fix in sistem. Daca pe viitor optati pentru un upgrade al acesteia, trebuie sa aveti in considerare faptul ca va limiteaza la 297mm lungime maxima. Insa, dupa cum veti vedea in testele de mai jos, desi RTX 3050 nu e nici o bestie, s-a descurcat admirabil in titlurile pe care le-am testat, iar un RTX 3060Ti se va potrivi de minune in sistem in cazul in care aveti in plan ceva mai puternic in viitor.

Rezultate benchmark

Atat placa video cat si procesorul Intel fac parte din segmentul entry-level. RTX3050 beneficiaza insa de aceleasi tehnologii ca fratii mai mari si anume DLSS si ray-tracing. Daca mai exista inca persoane care se indoiesc de performantele DLSS-ului, mai jos unele titluri le-am testat si cu DLSS si fara, iar castigul in materie de FPS-uri este vizibil.

RTX3050 m-a surprins in cel mai placut mod posibil. As fi crezut ca nu voi putea rula in conditii optime vreun titlu in rezolutia 1440p, dar DLSS-ul mi-a aratat ca pot chiar cu un nivel de detaliu medium-high. Pana si ray-tracing-ul l-am putut activa. Platforma aleasa este suficient de puternica pentru a te bucura de cele mai noi titluri lansate, unele in FullHD, altele chiar in 1440p fara probleme. Iar faptul ca un numar tot mai mare de titluri primesc suport DLSS si ray-tracing ma pun in dificultatea de a-i gasi nod in papura acestei placi grafice. Fiind un veteran al placii video GTX 1070, as zice ca RTX 3050 este cu 10-15% mai rapida fara a lua in calcul avantajele aduse DLSS si ray-tracing.

Cinebench, alaturi de titlurile testate arata ca i3 12100F este un procesor solid cu chef de joaca. Acesta dispune de 4 nuclee si 8 thread-uri, iar ca nivel de performanta este peste un i7 7700k. Revin asupra a ce spuneam mai sus legat de un posibil upgrade pentru placa video: cu siguranta acesta nu isi flexeaza in totalitate muschii cu placa video din dotare si cu una mai recenta gaming-ul la 1440p se poate realiza perfect.

Aici gasiti rezultatele obtinue in 3DMark TimeSpy si aici pentru CPU.

Am rulat si trei teste de citire/scriere pentru SSD:

Concluzii

Ma declar placut impresionat de acest Zmeu care a ales sa lupte de partea binelui. Este un sistem de mici dimensiuni, potrivit atat pentru un gamer care joaca titluri competitive unde e nevoie de un numar ridicat de cadre pe secunda, precum si pentru unul care strabate experiente single-player cinematice la rezolutia FullHD si in anumite cazuri 1440p. De asemenea, puterea de calcul oferita de procesor este foarte buna pentru cei care editeaza si cauta o solutie de buget. Este echilibrat, ofera posibilitati de upgrade pe viitor – ce vad ca ar avea sens in cativa ani e un GPU mai puternic, iar in cateva luni inca un SSD in al doilea slot M2 disponibil pe placa de baza.Il puteti achizitiona de aici.