Mi-am luat anvelope all season – de ce am facut prostia asta?

Probabil ati vazut din discutiile avute la alte articole ca eu sunt nu sunt fan anvelope all season si nu le pot recomanda. Doar cu cateva exceptii.

Mi se pare foarte tare ca singurul tau contact cu asfaltul este o palma de cauciuc. Real vorbind, aia te tine pe sosea. Daca peticul ala de cauciuc este ieftin, in secunda 2 ajungi in stalp daca nu esti atent. Si aici ma refer cand derapezi din cauza unui cauciuc imbatranit, cand acvaplanarea isi face simtita prezenta sau franezi si simti ca nu te mai opresti la cat sunt de proaste cauciucurile. Am patit din toate.

Imi aduc aminte si acum cand am patinat 10 metri pe ploaie si aveam pedala calcata la fund. Anvelopele erau oricum toate 4 diferite la vremea aia, Riken, Debica, Matador si Sebring.

Am facut si un mic accident cu niste anvelope de iarna proaste, tot Sebring, cand la 20km/h nu m-am putut opri decat in spatele altei masini.

In fine, cand eram incepator si nu stiam…asta a fost situatia. Cu timpul m-am desteptat si am investit in anvelope premium. Asa ca am avut tot timpul 2 seturi de jante cu anvelope de vara si de iarna, cat se poate de bune.

Am cochetat cu Michelin Pilot Sport 3, Firestone, Nokian WR-D4, Uniroyal, Yokohama si altele. Pentru masina mea am doua seturi de roti, insa am ales All Season pentru Mazda parintilor mei din cateva motive.

In primul rand nu am ales orice anvelopa boschet. Dat fiind ca tata face 10.000km pe an, uneori si mai putin, iar 95% din timp merge doar in oras, nu avea sens sa investeasca in jante noi + senzori presiune noi.

Am luat in calcul si iernile pe care le avem in Bucuresti, aproape inexistente. Si chiar si atunci cand ninge, pe sosea nu se depunde nici macar 1cm de zapada. Se topeste imediat sau strazile sunt deszapezite in secunda doi. Iar la munte tata nu merge iarna.

Asadar, tinand cont de cati km parcurge, unde merge si ce conditii sunt in Bucuresti, niste anvelope all season par mai mult decat decente. Astfel, am dat jos anvelopele de vara si le-am pus pe cele all season. Cele de vara sunt de vanzare deci voi recupera o parte din banii dati pe cele all season.

De ce am ales Michelin? Stati calmi ca nu este reclama, nu ne-a platit Michelin (multumim 😉 ) sa le facem reclama si nici nu ne-au dat anvelopele. Le-am luat din banii mei de pe anvelope.ro. Nu, nici eu nu ne sponsorizeaza (multumim).

Le-am luat pentru ca m-am uitat pe tyrereviews.com sa vad si eu care-i treaba. In general ma uit acolo la fiecare anvelopa in parte cand vreau sa comand. Surpriza mare, Michelin Cross Climate 2 sunt cele mai bune.

Evident au si un pret pe masura, 620 lei bucata au fost, pe cand unele mid-range erau pe la 400-450, cum ar fi Nokian. Nu spun ca Nokian sunt proaste, doar ca sunt all-season si atunci trebuie sa fie excelente. De obicei anvelopele all-season nu sunt bune nici vara si nici iarna. Asadar, atunci cand cumperi asa ceva macar sa fie cele mai scumpe ca sa fie cat pot ele de bune iarna si vara.

Le-am pus pe masina, arata bine si sunt silentioase. Nu le simt moi, tari si nici nu am simtit pana acum ca masina sa se comporte diferit. Astept sezonul rece, acolo sunt curios. Pana acum se comporta ca orice alta anvelopa de vara buna.

Ce vreau sa spun cu articolul asta (neplatit)? Ca poti sa-ti pui anvelope all-season daca faci km putini, mergi cel mai mult in oras si in general pe distante scurte. As vrea sa zic ca le pot recomanda si la drumuri lungi (vezi o Grecia pe timp de vara sau Austria la munte in sezonul rece) dar personal nu am facut asa ceva si inca imi este putin teama. Mai ales la ce zapada am prins in Austria iarna asta, nu stiu cum s-ar descura o anvelopa mixta pe acolo.

Voi ce parere aveti? Folositi all season la drumuri lungi? Recomandati? Aveti niste branduri preferate care nu v-au dezamagit?