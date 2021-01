Zvon: nVidia relanseaza RTX 2060 si RTX 2060 Super

Lipsa masiva de stocuri pentru noile generatii de placi video a determinat nVidia sa relanseze modele mai vechi.

Zvonul a pornit de la site-ul francez overclocking.com care spune ca a primit aceasta informatie din mai multe surse. RTX 2060 a fost lansata in ianuarie 2019, iar varianta Super in iulie 2019. Cu seria RTX, nVidia a introdus cu multa lauda si campanii de marketing agresive tehnologia ray-tracing, care nici in ziua de astazi nu a ajuns la un nivel de popularitate foarte mare.

Pe langa lipsa stocurilor, un alt motiv pentru care nVidia ar fi decis relansarea doar a seriei 2060 este nivelul de popularitate al placilor video cu pret/performanta accesibil. Acest aspect este confirmat si de Steam, unde cea mai populara placa video la ora actuala este modelul GTX 1060 din seria Pascal, iar RTX 2060 se afla pe locul 3.

Preturile celor doua insa nu mi se par atractive, fiind vorba de niste relansari: 300 de euro pentru RTX 2060 si 400 de euro pentru RTX 2060 Super.