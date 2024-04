Top 10 cele mai bune anvelope de vara pentru sezonul 2024

An de an eu urmaresc review-urile facute de tyrereview.com. De obicei face un top cu cele mai bune anvelope periodic asa ca vreau sa va arat si voua recomandarile lui, mai ales ca s-a incalzit afara si poate vreti sa va luati anvelope noi de vara.

In 2024 inca n-am vazut sa posteze, dar o sa iau topul facut in 2023, inca foarte relevant. N-au aparut modele noi de atunci. Este important sa stiti ca el chiar testeaza anvelopele pe un circuit si are diferite scenarii. Testele sunt foarte realiste si bine documentate. Aveti si video sa va vedeti exact cum sta treaba.

Daca este in cautarea unui set nou de anvelope, uite un top 10 si cateva mentiuni din partea mea:

Continental PremiumContact 7 Pirelli Cinturato P7 C2 Bridgestone Turanza T005 Goodyear EfficientGrip Performance 2 (astea le-am avut eu tot dupa recomandarea lui si v-am povestit AICI ce am patit cu ele) Michelin Primacy 4+ Falken ZIEX ZE310 EcoRun Hankook Ventus Prime 4 Kumho Ecsta HS52 Vredestein Ultrac Toyo Proxes Comfort

Link top AICI

Topul de mai sus este dedicat strict anveloper de vara pentru oameni oameni normali. Exista si anvelope de vara sport cum ar fi Michelin Pilot Sport, Bridgestone Potenza Sport, Hankook Ventus S1, Goodyear Eagle F1 Asymmetric sau Continental PremiumContact 7. Pentru acest top aveti link AICI. De asemenea anvelopele UUHP au un top dedicat AICI.

De asemenea, vreau sa fac si eu niste mentiuni de anvelope despre care am auzit ca sunt foarte bune:

Kleber (brandul accesibil de la Michelin)

BF Goodrich

Cooper

Dunlop

Firestone

Fulda

Falken

Uniroyal

Yokohama

Nexen

Fara nici o reclama, dar eu am cumparat mereu de la anvelope.ro. Am folosit si eMAG, dar de obicei un site dedicat de anvelope te suna sa-ti confirme DOT-ul si alte detalii. Mai erau cei de la autobon de care am auzit ca sunt OK.