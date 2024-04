Dupa doi ani cu anvelope all season Michelin Crossclimate 2 – de ce am pus altele noi?

Mi-am trecut in tabel: 22 august 2022, montat anvelope all season la 135.001km. Ieri, 3 aprilie 2024, am montat un set nou de anvelope pe masina, tot Michelin Crossclimate 2. Uite cum s-au comportat in doi ani si 46.000km.

Despre experienta mea cu aceste anvelope am mai scris. Va las link AICI si AICI. Acum vreau sa va ofer parerea mea dupa doi ani de utilizare, de ce am ales sa le schimb, de ce am ales tot Michelin si ce planuri am mai departe.

Pentru inceput va recomand sa cititi celelalte articole. Multe informatii sunt oferite acolo, iar acum o sa fac doar un rezumat. Concluzia este ca am fost atat de multumit de aceste anvelope incat am mai luat un set identic. Nu am tradat brandul pentru ca am fost mai mult decat multumit de experienta cu ele si pot spune ca mi-au salvat viata intr-un moment delicat in Germania.

Ca sa vedeti ce inseamna o anvelopa de calitate si un sistem de franare bun, in ianuarie 2024 puteam aparea la stiri in Germania. Puteam, dar nu s-a intamplat pentru ca am fost atent si am avut echipamente bune pe masina. Toti cei de pe banda 2, la o viteza de 130km/h, au franat pentru a evita un obstacol. Am franat la maxim si m-am oprit la timp pentru a nu lovi masina din fata mea, iar cel din spatele meu a tras de volan ca sa nu intre in mine. 20 de grade, asfalt uscat, pacat nu am inregistrarea. Pastrarea distantei a contat, dar nu pot sa va mint si sa va spun ca era legala. Era o distanta mica si nevasta-mea a zis ca daca era ea la volan faceam accident.

Trei factori au contat: soferul, franele si anvelopele. Nici nu vreau sa stiu ce se intampla daca aveam niste anvelope ieftine, daca nu eram eu atent sau daca aveam franele uzate.

Revenind la anvelope, dupa 46.000km am decis sa le schimb. Le-as mai fi tinut fara probleme 20.000km, insa am reusit sa ciupesc un cauciuc in trei locuri. Nu stiu daca eu am fost de vina, nevasta sau un prieten care mi-a mai condus masina o perioada. Riscam sa fac explozie daca mai mergeam mult cu el si puteam sa pun si viata altor oameni in pericol.

Initial am vrut sa cumpar doar doua anvelope si sa le pun pe fata si cele care erau deja pe masina pe fata sa le pun pe spate. Cumva s-au aliniat astrele si am facut rost de 4 anvelope. Doamne ajuta la toata lumea…

Uite cum se prezinta anvelopele dupa 46.000km facut prin Bucuresti, multe linii de tramvai foarte ascutite, vara prin tari foarte calde (Grecia, Italia), prin zapezile din Austria si muuulte altele. Credeti-ma, am fost in toate conditiile cu ele, n-am iertat nimic.

Uite cum arata o anvelopa noua:





Uite cum arata dupa 46.000km:

Vedeti ceva ciudat? Va arat una cu macro:

Carne mai aveau. Mai mergeau fara probleme 20.000km. Ce nu am inteles eu sunt acele micro fisuri care apar de obicei la o anvelopa batrana. Mentionez faptul ca inainte sa am aceste Michelin, am avut un set de vara de la Goodyear pe care le-am folosit 20.000km. Si s-au facut asa:

Taietura respectiva nu este de la o linie de tramvai. Toate cele 4 anvelope au avut aceeasi taietura pe toata circumferinta anvelopei. TOATE 4! In plus, daca va uitati cu atentie se vad si acele incretiri specifice unui cauciuc vechi, asa cum s-a intamplat si acum la Michelin. Poate imi scapa mie ceva, poate asa e normal sa se faca in timp. Mentionez ca acele Goodyear aveau doar 1 an.

Voi ce parere aveti de acele incretiri/micro fisuri?

Mai departe, observam ca santurile pentru zapada s-au cam uzat, pe exterior uzura este mai pronuntata pe lateral, insa altceva deosebit nu se poate observa.

Arata rau? Eu nu cred. Prin ce drumuri am fost cu ele…eu ma mir ca n-au explodat si ca au rezistat la liniile de tramvai din Bucuresti. Cei din Bucuresti care mergeti pe Lizeanu sau Chisinau intelegeti.

Mentionez ca am folosit presiunea de 2.6 fata cu 2.3 spate conform indicatiilor de pe masina. Puteam sa mai pun 2.3 fata cu 2.0, insa aceasta presiune este pentru viteze mai mici de 130km/h, iar presiunea folosita de mine este mentionata ca fiind pentru economie sau mers la viteze de peste 160km/h. Alegeti voi.

Am decis sa montez anvelopele de unde le-am si ridicat, Euromaster Pipera din Bucuresti. Am platit 260 lei, o suma foarte buna pentru un serviciu de calitate. Tin minte ca la Autosoft plateam mai mult. S-au cam smecherit baietii si nu mai trec pe la ei. Voiau sa-mi indrepte jantele pe care le-am scos din cutie :)) Ba baieti…sunt noi.

Daca nu eram multumit de acest model nu le alegeam si a doua oara. Un om normal face in jur de 10.000km pe an, ceea ce inseamna ca poate folosi aceste anvelope fara probleme timp de 6 ani sau 60.000km. Tata este un astfel de om.

Eu fac si 40.000km pe an, iar conditiile sunt diverse. Azi sunt in Bucuresti si maine sunt in varful Alpilor la temperaturi cu minus. Nu stau sa schimb anvelopele la fiecare plecare. In plus. clima din Romania este destul de previzibila si ierni nu prea mai avem. Totusi, temperaturile mai scazute afecteaza o anvelopa de vara si atunci consider ca una all season este ideala pentru Romania.

Concluzie

Este aceeasi concluzie din celelalte articole. Nu sunt anvelope care sa te faca sa conduci sportiv. Sunt eficiente si iarna si vara, sunt usor mai zgomotoase, sunt mai moi pe viraje si au o durata de viata mai mica.

Nu va luati anvelope all season ieftine sau no-name. Alegeti un brand de incredere si nu o sa regretati. Eu recomand aceste Michelin Crossclimate 2 si ca dovada le si folosesc.