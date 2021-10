16 ani de PC Garage – premii si reduceri pentru clienti

PC Garage implineste 16 ani si va avea reduceri si premii pentru clienti. Campania de reduceri si premii incepe luni si tine pana pe 20 octombrie, deci doar zile.

Sunt puse la bataie 2000 de periferice ASUS ce vor fi oferite clientilor care fac comenzi intre anumite sume de bani. De exemplu, primesti un mousepad TUF Gaming P1 pentru comenzile intre 500 si 1000 lei, mouse ASUS TUF Gaming M3 pentru comenzile intre 1000 si 2500 lei sau o pereche de casti TUF H3 pentru comenzile de peste 2500 lei.

In plus vor fi si reduceri pe site in perioada 18-20 octombrie, deci urmariti ofertele ca s-ar putea sa gasiti preturi mai bune decat de Black Friday.