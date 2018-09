Nokia 8 Sirocco va primi cateva imbunatatiri notabile odata cu Android Pie

Despre Nokia 8 Sirocco v-am povestit aici si va spuneam ca mi-e greu sa il recomand direct precum am facut-o cu fratii mai mici mai ales datorita pretului si a camerei foto. Putin „pistonati” de un utilizator mai insistent pe Twitter, Nokia a raspuns ca odata cu Android Pie, Sirocco va primi un update pentru a imbunatati experienta camerei foto, suport pentru ARCore si deblocare faciala. Cel mai probabil lista de noutati va fi mai stufoasa.

Hey let's not get carried away here 😀. We already issued a camera update and you will shortly get another one with Pie with new experiences. Also ARcore support is there, 8., Etc… Facial unlock we haven't rolled out yet to our products as we are still evaluating solutions.

— Juho Sarvikas (@sarvikas) August 31, 2018