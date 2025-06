Trust Vaiya – tastatura wireless foarte silentioasa buna si pentru utilizatorii de Mac

Din seria tastaturilor accesibile despre care nimeni nu vorbeste in general, va prezint Trust Vaiya. Este o tastatura wireless foarte silentioasa, are o autonomie mare si poate fi conectata simultan la patru dispozitive.

Este ideala pentru cei care lucreaza de acasa si cauta ceva silentios. Este o tastatura completa, inclusiv cu NumPad, wireless si Bluetooth, ideala pentru toti utilizatorii. Fie ca ai Windows, Mac, ChromeOS, Android sau altceva, tastatura este perfect compatibila.

Dispune de 12 taste Fn multimedia dedicate si tastele sunt low profile si sunt confortabile, usor de gasit pe tastatura fara sa te pierzi. Nu necesita acomodare deloc.

Este si foarte usoara si subtire, poti sa o ascunzi usor la nevoie, iar plasticul folosit in construia sa este reciclat in proportie de 55%. Bateria ofera o autonomie de 6 luni si poate fi folosita si in timpul incarcarii prin USB C.

La doar 168 lei nu pot exista pretentii de iluminare, insa tastatura reuseste sa surprinda prin autonomie, silentiozitate si conectivitate, lucruri mai importante decat iluminarea dpmdv.

Ce sa va spun mai mult de atat? Este o tastatura de office, isi face treaba bine pentru banii astia. Ceva similar, dar se numeste Lyra si este TKL, a testat Cristi AICI.