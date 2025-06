Review CMF Buds 2 Plus: căștile care oferă calitate peste preț

La final de 2023 am testat CMF by Nothing Buds Pro, niște căști TWS de calitate la preț rezonabil, după cum spuneam aici.

Au trecut anii ca norii lungi pe șes, cum ar zice versul, iar CMF s-a impus ca un nume important, nu doar ca brand low cost al Nothing. În 2025 au scos pe piață un trio de căști, iar Buds 2 Plus sunt vârful de lance, pe care l-am testat noi pentru voi, ca să vă spunem dacă merită au nu banul. 😛

Specificații

Specificație Detalii Culoare Dark Grey, Light Grey, Orange, Blue Dimensiuni Earbud: 33.1 x 20.2 x 23.8 mmCharging Case: 53.4 x 53.4 x 23 mm Greutate Earbud: 4.9 gCharging case: 46 gTotal: 55.8 g Difuzoare 11 mm bass driver + 6 mm micro-planar tweeter Membrane 11 mm bass driver: PU + PET acoperit cu titan6 mm micro-planar tweeter: PET + titan acoperit Codecuri audio AAC, SBC, LDAC Tehnologii audio Dirac Opteo™, Ultra Bass Technology 2.0, Custom EQ, tuning by Nothing și Dirac Opteo™ Anulare zgomot Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)Adâncime până la 50 dB, frecvență 5000 HzMod transparență suportat Microfoane 3 microfoane pe fiecare cascăClear Voice Technology 2.0 pentru apeluri Algoritmi ANC Smart ANC, Adaptive ANC Capacitate baterie Buds: 60 mAhCarcasă: 460 mAh Durată baterie (AAC) ANC off: până la 11h (buds), 43h cu carcasăANC on / Mod transparență: 6.5h (buds), 26h cu carcasă Durată baterie (LDAC) ANC off: până la 6.5h (buds), 25h cu carcasăANC on / Mod transparență: 4.3h (buds), 16.6h cu carcasă Încărcare rapidă ANC off: 10 min încărcare pentru 3h redare (buds), până la 7h cu carcasăANC on: 10 min pentru 1.8h (buds), 6h cu carcasă Timp complet încărcare 70 minute pentru încărcare completă (buds + carcasă)Carcasa încarcă buds în 60 minute Conectivitate Bluetooth 5.4, rază de acțiune 10 m, Dual Connection Compatibilitate Android 6.0+ și iOS 13+ Rezistență la apă și praf IP55 pentru buds Funcții de conectare rapidă Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair Alte funcții Test pentru potrivirea dopurilor, detectare în ureche, LED stare încărcare, Low Lag Mode (sub 120 ms cu Nothing Phone) Control touch Dublu tap: următor cântec / răspunde/încheie apelTriplu tap: cântec anterior / respinge apelTap & hold: comută ANC și mod transparență Personalizare control Personalizare completă prin aplicația Nothing X, inclusiv comenzi pentru volum, skip, ANC, asistent vocal Funcție Smart Dial Activare/dezactivare rapidă, diverse comenzi personalizabile pentru volum, apeluri, ANC etc. Pachetul conține 2 căști, 1 carcasă de încărcare, dopuri mărimi S, M, L, ghid utilizare și informații garanție

Ambalaj și accesorii

Cutia este diferită de generația testată de mine anterior, fiind mai aliniată la designul actual. Dar, ca să nu o mai lungesc cu cuvintele, vă las partea asta în format video aici.

În pachet găsim următoarele:

Perechea de căști în cutia de încărcare

Rezerve pentru dopurile de urechi

Informații de siguranță și informații despre garanție

Ghidul utilizatorului

Practic, dacă ați fost atenți, ați observat lipsa cablului de încărcare, dar asta este ceva care nu ar trebui să deranjeze. Personal apreciez acest tip de livrare, pentru că am deja casa plină de încărcătoare, baterii externe și cabluri.

Design

Cutia de încărcare este un paraleliped – albastru în cazul meu – cu o parte rotativă în colțul stânga sus. Deși ți-ar da impresia că are și o utilitate practică, nu doar de design, singura modalitate în care devine utilă este dacă vrei să o agăți la chei sau la vreun lanț. Bine, dacă prin ședințe nu ai stare, cum nu am eu, te ajută și că ai ce să învărți la nesfârșit. 🙂

În colțul opus este logo CMF by Nothing, iar materialul este pe cât de plăcut la atingere, pe atât de strângător de amprente! Pe muchia laterală dreaptă se află mufa de încărcare USB-C, dar autonomia este destul de bună încât să nu ai nevoie de ea prea des.

Față de Buds Pro, nu sunt așa de dichisite la design, dar continuă să aibă cercul trade mark pe piciorul căștilor și senzori tactili pentru interacțiunea cu căștile.

Utilizare

Să începem cu ce e important – sunt fanul acestot tip de căști, in-ear (sau half-in-ear), deci este posibil să fiu biased în ceea ce privește evaluarea lor față de cele over-the-ear). Dar am purtat CMF Buds 2 Plus la laptop cât am scris articolul sau pentru câteva ședințe, sau pe telefon, pentru episoadele de podcast pe care le ascult când tund iarba sau trebăluiesc prin curte, dar și în apeluri telefonice simple, iar asta nu mi-a generat niciun fel de discomfort.

Revenind la aspecte mai tehnice, căștile astea reușesc să impresioneze exact acolo unde contează cel mai mult: la calitatea sunetului. Deși designul este minimalist, sub carcasa elegantă se ascund drivere performante de 12 mm, capabile să ofere un sunet clar, echilibrat și detaliat. Fie că asculți podcasturi, jazz, techno, hip-hop, muzică clasică sau populară, aceste căști păstrează un balans mai mult decât bun: bass-ul e bine definit fără să acapareze scena sonoră, frecvențele medii sunt articulate, iar înaltele rămân precise și aerisite. Nu aș merge într-acolo încât să le pun pe același nivel cu cele de la branduri consacrate, dar sunt clar peste ce mă așteptam. La noi, în Banat, era o vorbă prin anii ’80-’90 care descrie perfect calitatea lor: Sunt Neckermann! Un aspect care face diferența este integrarea tehnologiei Personal Sound by Audiodo. Printr-un test auditiv disponibil în aplicația Nothing X, utilizatorii își pot configura un profil audio personalizat, ajustat după felul în care percep sunetul. Acest profil devine standardul de ascultare, ceea ce aduce un plus real în profunzimea și finețea redării. Pe partea de izolare fonică, Buds 2 Plus vin cu un sistem adaptive ANC, capabil să reacționeze în timp real la schimbările din jurul tău. Totuși, diferența față de modul standard de ascultare nu este întotdeauna dramatică, în special în medii deja liniștite, unde mai au de lucru. În schimb, modul de transparență este bine implementat. Sunetele ambientale trec prin el natural și fără distorsiuni, ideal dacă vrei să rămâi atent la ce se întâmplă în jur, fără să dai jos căștile. Această funcție face ca Buds 2 Plus să fie practice nu doar pentru audiofili, ci și pentru cei care vor să fie conectați la realitate în timp ce ascultă muzică. Și, dacă tot am ajuns aici, aplicația este cea despre care am scris mai sus, compatibilă cu terminale Android 6.0+ sau iOS 13+, dar având tehnologie Dual Connection, poți să le folosești și la laptop. Și nici nu știți ce fain e să asculți ultimul album al lui Deliric , pe Spotify, la CMF Buds 2 Plus!

La capitolul conexiune, stai liniștit: Bluetooth 5.4 își face bine treaba, cu o conexiune stabilă și rapidă. Cei cu Android se bucură de sunet high-res prin LDAC, iar utilizatorii de iPhone au codec AAC — deci nimeni nu rămâne pe dinafară.