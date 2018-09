Conform CNET, cei de la OnePlus le-au confirmat printr-un e-mail ca OnePlus 6T va avea senzor de amprenta sub ecran. Chiar mai mult, ei au dorit integrarea lui pe OnePlus 5T, dar tehnologia nu era suficient de matura la momentul respectiv.

We unlock our phones multiple times a day, and Screen Unlock reduces the number of steps to complete the action……By adding this feature as an addition to other display unlocking options such as Face Unlock, users will have options to unlock the display in a way that is most efficient for them