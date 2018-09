Apple iPhone Xs, Max si Xr: pret in Romania, precomanda la QuickMobile

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu numai ca QuickMobile nu se inchide, pentru ca spun ei ca magazinul online nu mai are de multa vreme de a face cu firma care intra in faliment, doar ca aproape ca in fiecare an, si acum vor sa aduca primii noile iPhone-uri, asa ca le listeaza deja la precomanda.

Preturile si datele de livrare vor fi urmatoarele:

De indata ce aflam preturile si de la alti vanzatori o sa revenim cu detalii. Deocamdata eMAG are doar o pagina unde te poti inscrie pentru a fi anuntat cand apar telefoanele.