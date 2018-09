Review camera auto DVR Navitel R200 + CONCURS

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Proba video este probabil cel mai puternic argument pe care il putem avea in caz de un incident nefericit in trafic (inca) si de multe ori poate duce la rezolvarea lui intr-un timp scurt si fara batai de cap. Traficul in special in orasele mari din Romania a devenit tot mai agresiv, iar numarul accidentelor este destul de mare. R200 este „martorul” low-cost oferit de cei de la Navitel pentru a inregistra atat incidentele neplacute, cat si cele amuzante sau norocoase din trafic: stim cu totii video-urile cu momente „exotice” ale traficului din Rusia.

R200 este o camera de mici dimensiuni: i se aplica perfect proverbul platesti cat face. Prinderea de parbriz este asigurata printr-un suport cu ventuza, care pastreaza camera destul de fixa datorita greutatii mici. Dispune de un display cu o diagonala de 2 inch cu rezolutie 320×240, un unghi de vizibilitate de 140 de grade si filmeaza la o rezolutie Full HD si 25 de cadre pe secunde, compresie H.264. Senzorul integrat detecteaza acceleratia, franarea brusca sau o situatie de urgenta. Inregistrarile se fac pe un card micro SD cu o capacitate maxima de 64 GB. Eu am folosit un card de 32 GB si mi-a calculat ca pot filma in total 4 ore si 30 de minute. Va recomand acesta. Bateria are o capacitate de 180mAh, ofera filmare in bucla la 1/3/5 minute cu protectie la suprascriere.

Mai jos puteti analiza calitatea inregistrarilor cu ajutorul camerei. Pe timp de noapte, unele placute de inmatriculare sunt foarte greu vizibile datorita sistemului de iluminare al masinii care bate direct pe ele. In afara de acest aspect, calitatea este suficienta pentru a observa un eventual conflict in trafic. Ce ma simt nevoit sa mai precizez este ca masina pe care am testat camera are 30 de ani vechime, iar comfortul la drum nu este cel al unei limuzine, asa ca este vizibil cum camera se „zbate” pentru a pastra imaginea fluida.

Navitel R200 poate fi achizitionata de la eMag la pretul special de 209RON (reducere 34%). O camera de buget care isi face treaba. In plus, in cutie mai gasesti si un voucher care-ti ofera acces gratuit pentru 12 luni la hartile Navitel pentru aplicatiile de smartphone sau tableta.

