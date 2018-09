Samsung Galaxy A7 2018 – primele imagini si zvonuri

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Samsung lanseaza in fiecare toamna seria de smarpthone-uri Galaxy A. Anul acesta s-ar putea sa avem o surpria uriasa. Stim foarte bine ca aceste smartphone-uri de sfarsit de an vor contine elemente de design din viitorul flagship. Daca imaginile sunt adevarete s-ar putea ca S10 sa fie primul Samsung cu 3 camere foto principale asezate in stilul iPhone.

Poza o vedeti si voi. 3 camere foto amplasate intr-un loc bine cunoscut. Senzorul de amprenta este pe latura telefonului asa cum face Sony. Alte informatii nu avem, dar suntem aproape de lansare si pot paria ca poza este autentica.

Deci cine pe cine copiaza? E inovatie? E inspiratie? Avem nevoie de 3 camere foto? Va las pe voi sa comentati.