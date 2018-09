Cum sa-ti faci PC-ul mai bun pentru gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Gaming-ul este poate cea mai raspandita activitate desfasurata pe PC. Tot mai multi producatori ofera componente speciale pentru gaming cum ar fi placi de baza, module RAM, SSD-uri sau placi video. In acest articol am testat un SSD in combinatie cu o placa video pentru a vedea ce boost poate oferi aceasta combinatie.

Am primit la test un SSD Kingston de 240GB si un GTX 1060 pe care noi l-am tot testat cu diferite ocazii in sisteme cu Ryzen sau Intel pe laptop-uri sau desktop-uri. Insa SSD-ul este si in prezent cea mai importanta componenta dintr-un sistem atunci cand vine vorba de viteza. Din pacate acest bundle nu mai este disponibil cu SSD Kingston ci cu SSD Gigabyte. Vezi link-urile la finalul articolului.

SSD-ul este responsabil de viteza de incarcare a Windows-ului, iar daca esti gamer vrei ca PC-ul tau sa porneasca repede. Tot SSD-ul este responsabil (intr-o oarecare masura) si de alte sarcini. Spre exemplu timpii de incarcare ai unui joc sau viteza de descarcare a acestuia.

Atunci cand vrei sa folosesti un PC pentru gaming in cea mai mare parte a timpului ai nevoie de un procesor bun, dar neaparat de o placa video cat mai puternica.

GTX 1060 este o placa echilibrata si este adresata celor care vor sa se joace la rezolutie Full HD sau chiar 4K cu peste 100FPS. Evident ca procesorul si memoria RAM au si ele un cuvant de spus, insa in principal placa video conteaza cel mai mult.

Revenind la SSD-ul pe care noi l-am testat a fost un Kingston A400 de 240GB, unul dintre cele mai accesibile modele de pe piata. Acesta aduce un spor semnificativ fata de un HDD traditional atat in gaming cat si in activitati de zi cu zi.

Mai jos vedeti vitezele unui HDD Toshiba de 1TB nou.

Am testat SSD-ul folosind cele mai simple si comune benchmark-uri pe care toata lumea le stie. Iar rezultatele vorbesc de la sine. In comparativ va atasez si vitezele unui HDD traditional pentru a vedea diferentele.

Daca ai un PC vechi cu HDD si o placa video dintr-o generatie mai veche, sa zicem de prin 2010-2014, atunci cu siguranta ai nevoie de un upgrade daca vrei sa te joci in continuare cele mai noi titluri.

GTX 1060 este inca o solutie foarte buna chiar daca avem deja pe piata seria RTX. Mai dureaza pana primim modelele accesibile, insa chiar si atunci diferenta prea mica de putere nu merita niste bani in plus.

La eMAG este o oferta buna si la achizitionarea unei placi video primesti gratuit un SSD. Oferta este valabila cu GTX 1060 6GB de la Gigabyte alaturi de un SSD Gigabyte de 240GB. Pretul acestui bundle este de 1527 lei.

O alta oferta tot la eMAG este GTX 1050Ti si primesti un SSD tot Gigabyte de 240GB. Pretul acestui bundle este de 910 lei.