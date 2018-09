NIU M1 Pro scuter electric review: o solutie buna pentru naveta

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Iata ca am testat si cel de al doilea scuter electric pentru ArenaIT. Acesta se numeste NIU M1 si poate parcurge in jur de 50 km cu o viteza de 40-45 Km/h, fiind astfel o solutie buna pentru naveta zilnica, chiar si atunci cand aceasta se intampla pe o distanta medie.

Acest scuter electric ne-a fost oferit in teste de catre e-scutere.ro, un startup romanesc, cu sediul in Timisoara, care aduce scuterele Niu in Romania si isi propune sa schimbe putin mentalitatea in ceea ce priveste solutiile de mobilitate urbana. Dar haideti sa vedem cine sunt cei de la NIU si ce stie sa faca scuterul NIU M1 Pro.

Cateva cuvinte despre compania NIU

NIU este o companie chinezeasca de solutii de mobilitate. Acestia s-au lansat in urma cu patru ani, in 2014, iar incepand cu 2016 au inceput masiv vanzarile in Europa. In total, toate scuterele vandute de ei au parcurs pana acum peste 1 miliard de kilometri, ceea ce este enorm.

Gama lor de scutere se imparte in trei modele: N-Series (primul model aparut), M-Series si U-Series (cel mai ieftin model). Iar zilele astea au dat drumul si unei campanii pe Indiegogo, cu ocazia lansarii a doua noi modele: M+ si N-GT. Aproape ceea ce vedeti in clipul de mai jos e valabil si pentru M1 Pro, modelul testat de noi.

Specificatii scuter electric NIU M1 Pro

Toate modelele din gama Pro de la NIU sunt propulsate de un motor electric Bosch si alimentate cu baterii Li-Ion de la Panasonic. In cazul de fata vorbim de un motor Bosch de 1200 W si o baterie cu o capacitate de 32 Ah. Bateria se poate scoate pentru incarcare iar un ciclu complet dureaza in jur de 6 ore. Costul incarcarii bateriei este undeva sub 1 leu.

In specificatii autonomia omologata pentru vanzarea in Uniunea Europeana este de 58 Km. Eu cred ca se poate ajunge la autonomia asta destul de usor, o sa vedeti de ce. Viteza maxima este de 45 Km/h.

Motor Bosch Cruise control

Cum merge scuterul electric NIU M1 Pro si ce autonomie are

L-am luat in primire intr-o dupamasa insorita de sambata, care s-a transformat in scurt timp in una friguroasa si intunecata. 🙂 Cu toate acestea, am reusit sa duc bateria de la 92% (cat avea la preluare) pana la 15%.

Spre deosebire de Askoll ES2, celalalt scuter electric testat al carui review il gasiti aici, NIU M1 Pro nu are atat de multe moduri de functionare, ci doar doua: ECO si Normal. Pe modul ECO viteza este limitata la 25 Km/h si, cel mai probabil autonomia depaseste lejer 60 Km, daca ai rabdare sa mergi doar cu viteza asta. Pe modul Normal viteza si nici puterea nu mai e limitata.

In cele 3-4 ore cat a fost scuterul la mine n-am folosit modul ECO decat de test de cateva ori, ca dovada este viteza medie de 30 Km/h. In rest am mers cu viteza maxima de fiecare data cand am avut ocazia. Iar avand in vedere ca a fost o sambata libera in Timisoara, am putut merge destul de des cu 45 Km/h.

Cruise control-ul este o functie foarte utila mai ales pe bulevardele lungi, unde poti sa setezi scuterul la o anumita viteza si sa-ti vezi de drum, relaxand putin incheietura mainii drepte. 🙂

Fiecare scuter are alarma si aplicatie de mobil. Alarma se activeaza de pe cheie si in cazul in care cineva incearca sa fure scuterul proprietarul e avertizat prin intermediul aplicatiei de mobil. Toate scuterele vin cu 3 ani de tracking prin GPS gratuit (are si un SIM cu GSM inclus). Dupa cei 3 ani puteti prelungi din nou pe aceeasi perioada cu doar 50 euro. O suma mica pentru ceea ce ofera: pozitia in timp real a scuterului, alertare la miscare, toate drumurile facute sunt monitorizate prin GPS plus tot felul de statistici despre consum si condus.

Mi-a placut foarte mult ca e usor de manevrat. Te poti strecura prin trafic lejer si il poti stapani fara griji, mai ales ca are o greutate de doar 50 Kg. Din pacate, M1 PRO este un scuter pentru doar o persoana, sau poate un adult si un copil. Pentru doua persoane este doar modelul N1 Pro.

La finalul zilei, dupa ce am consumat 77% din baterie, am tras concluzia ca am parcurs 40 Km. Ca atare, cu un „plin”, ai putea face 50 Km sau mai mult, depinde cat de tare tragi de acceleratie.

Inceput Test NIU M1 Pro Final Test NIU M1 Pro

Cat costa scuterul electric NIU M1 PRO

Modelul testat costa 2400 euro si poate fi cumparat din Romania, de la e-scutere.ro, cu factura, garantie si tot ceea ce trebuie. Cum va spuneam, mai exista inca doua modele in portofoliu: N1 Pro si U1 Pro. Le vom testa pe ambele, primul dintre ele fiind o varianta mai mare, de doua persoane, iar cel din urma o varianta mai ieftina, care costa 1700 euro.

PLUSURI

Mi-a placut foarte mult ca tot ce tine de lumina pe acest scuter se bazeaza pe LED, fata de alti competitori de pe piata.

Foarte agil si usor de stapanit.

Simpatic, atrage priviri.

E mai mic decat pare, asta poate fi si un plus si un minus, dar mie mi-a placut. Iar atunci cand esti pe el nu ti se mai pare mic.

Poti face 50 Km sau mai mult cu 1 leu.

MINUSURI

Mi-ar fi placut ca saua sa fie un pic mai mare pentru a putea acomoda doua persoane.

Probabil ca pe masura ce se dezvolta tehnologia si preturile vor deveni mai accesibile.