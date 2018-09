🖥️ Configuratia lunii, propunem trei sisteme: web & media, gaming ocazional si gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Incercam sa facem un obicei din Configuratia lunii, cum aveam in trecut, si sa analizam lunar cele trei configuratii propuse: web & media, casual gaming si gaming. Orice utilizator de PC ar trebui sa fie multumit de cel putin una din ele. Sa trecem la treaba!

Cred ca nu sunt foarte multe de explicat despre cele trei configuratii pe care le vom prezenta, dar haideti totusi sa va spun ce ne-am propus:

Web, Office & Media : un sistem destinat navigarii pe internet, activitatilor office si consumului de media (video, muzica) dar care sa mearga bine, nu sa se taraie ca un laptop la acelasi pret. Este bun chiar si pentru jocuri simple, de genul DOTA 2 sau CS:GO, dar, bineinteles, la detalii foarte scazute.

Toate configuratiile lasa loc de upgrade, ceea ce vom si face in viitor daca se impune. Cum adica? Simplu, luna viitoare vom relua aceleasi trei configuratii, daca preturile au scazut vom sugera niste upgrade-uri, daca ele au crescut poate niste downgrade-uri, daca se pot face, pentru a ramane in aceeasi suma totala maxima.

Sistem Web & Media (ieftin)

Avem aici un procesor AMD Athlon 200GE cu grafica Radeon Vega 3 integrata. Este un procesor ieftin dar care scoate 5261 puncte in PassMark. Placa de baza, desi este de la inceput de gama, suporta upgrade la memorie RAM (pana la 32 GB in dual-channel), are 4 USB 3.0 si o placa de sunet 7.1. Pentru inceput 8 GB memorie RAM sunt mai mult decat suficient avand in vedere scopul acestui sistem.

Sistem Gaming Ocazional

Este un sistem construit in jurul unui procesor AMD Ryzen 3 1200 si a unei placi grafice NVIDIA GeForce GTX 1050. Poate duce fara probleme tiluri ca Fortnite si Playerunknown’s Battlegrounds la rezolutie 1080p, iar cu mici ajustari se poate obtine chiar si o experienta consistenta, cu 60 de cadre pe secunda. In plus, sistemul lasa si loc de upgrade pentru memoria RAM, dispune de 6 porturi USB (2 x USB 2.0 si 4 x USB 3.0) si vine atat cu SSD, cat si cu HDD. La un buget de aproximativ 500 Euro nu ne permitem luxuri, cum ar fi luminite RGB sau un sistem de racire pe lichid, insa aceastea pot fi adaugate ulterior.



Sistem Gaming <=1000 Euro

Cu 1000 de euro poti cumpara un smartphone Galaxy Note 9 128GB sau poti achizitiona un sistem de gaming 1080p capabil sa duca majoritatea titlurilor moderne la peste 60 de cadre pe secunda. Nu este un sistem dedicat celor pasionati de overclocking, procesorul Intel Core i5 8400 fiind blocat dar suficient de puternic out-of-the-box. Placa de baza suporta maxim 64 GB RAM si doar 2 din cele 4 sloturi sunt ocupate conform configuratiei de mai jos. Se mai pot adauga HDD-uri si un SSD pe pe slotul PCI Expressx4 M.2.

Sistem Gaming

Pentru ca preturile procesoarelor Intel aproape ca s-au dublat in ultima perioada, am optat pentru un i5-8600K (3.6 Ghz/4.3 Ghz boost) Coffee Lake, care ar trebui sa fie suficient pentru urmatorii 3-4 ani. Am inclus o placa de baza cu chipset Z370 accesibila, pentru ca in acest caz diferentele sunt minime, si am ales un kit de memorie DDR4 performant, un SSD NVMe de ultima generatie si o sursa suficient de solida incat sa permita upgrade si overclocking. GPU-ul este un GeForce GTX 1080, intr-o implementare custom de la Inno3D, si duce cam orice in materie de gaming, la rezolutie 1080p/1440p, detalii ridicate si framerate-uri de peste 100 FPS. Am inclus pe lista si un sistem de racire all-in-one performant, pentru overclocking facil, precum si o carcasa solida, cu airflow adecvat si posibilitati extinse de wire management. Pretul urca destul de sus, cam pe la 9000 Lei, dar si performantele sunt pe masura.

Tu pentru care configuratie ai opta daca ai vrea sa-ti iei acum un sistem nou? Daca nu e cazul, spune-ne ce configuratie ai acum in comentarii, mai jos.

