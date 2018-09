Nokia 7 Plus a primit Android Pie

Dupa OnePlus 6 care a primit Android Pie saptamana trecuta, este randul lui Nokia sa ia atitudine. Astfel, incepand de astazi, cea mai noua versiune a sistemului de operare Android este disponibila pentru Nokia 7 Plus. Un review al smartphone-ului puteti citi aici. Va reamintesc ca toate telefoanele Nokia cu Android fac parte din programul Android One, asa ca pana la finalul anului, asteptam Android Pie si pe Nokia 8 Sirocco si Nokia 6 (2018).

Everybody wants a piece of the Pie! We are starting roll out of Android™ 9 on #Nokia7Plus. Which of its delicious new features is your favorite? 🍰 #Nokiamobile pic.twitter.com/whiZlZPLTP

— Juho Sarvikas (@sarvikas) September 28, 2018