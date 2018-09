Monitoare de gaming cu 144Hz la preturi bune

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Daca maine ar fi sa-mi cumpar un monitor cu siguranta nu as mai alege unul clasic de 60Hz. Dupa ce am vazut diferenta clara intre 60Hz si 144Hz am decis ca nu mai este loc de intoarcere. Din pacate nu aveam de ales cand ma duceam la birou si eram obligat sa lucrez pe un laptop cu ecran de 60Hz. Durerile de cap si ametelea pe care mi-o producea erau la ordinea zilei. Din fericire astazi sunt laptop-uri care au ecrane de 144Hz, dar scumpe. In articolul de fata o sa va prezint cateva monitoare cu 144Hz sau mai mult care va vor ajuta atat in gaming dar si in alte activitati.

LG 24GM79G-B – 24 de inch, 5ms, 144Hz, Full HD – 899 lei

Este cel mai ieftin monitor de 144Hz disponibil la PC Garage. Se inalta si se inclina si are suport de montare in perete VESA 100 x 100. Are un ecran TN cu rezolutie Full HD. Are o suprafata mata care nu reflecta lumina, iar luminozitatea este de 350 cd/m2.

Acer KG251QD – 24.5 inch, 1ms, 240Hz, Full HD – 999 lei

Acest Acer impresioneaza prin rata de refresh foarte mare la un pret neasteptat de mic. Are o rezolutie normala, Full HD, si un timp de raspuns de 1ms. Luminozitatea este mai ridicata decat la modelul LG de mai sus, 400cd/m2. Ofera HDMI si Display Port, insa nu se poate regla pe inaltime.

Lenovo Legion Y25F-10 – 24.5 inch, 1ms, Full HD, 144Hz – 1099 lei

Avantele acestui monitor constau mai mult in design. Ramele acestuia sunt integrate in display si te poti concentra mai bine asupra actiunii. Acesta ofera pe langa HDMI si DP pana la 3 porturi USB 3.0. Se poate regla pe inaltime, ofera in pachet toate cablurile necesare HDMI si DP si luminozitatea este de 400cd/m2.

Alienware AW2518HF – 24.5 inch, Full HD, 1ms, 240Hz – 1449 lei

Alienware ar trebui sa impuna respect cand vine vorba de gaming. De obicei produsele lor sunt foarte scumpe si calitative. Ne bucuram sa gasim acest brand printre muritorii de rand cu produse accesibile.

Acest model ofera un panou TN Full HD cu suprafata mata si un timp de raspuns de 1ms. Rata de refresh este de 240Hz si ofera drept conectica HDMI 2x, DP, USB 5x si jack-uri audio. Are reglaj in toate directiile si se poate monta pe perete.

AOC AGON AG251FZ – 24.5 inch, Full HD, 1ms, 240Hz – 1499 lei

AOC are monitoare foarte bune si fiabile, iar noua serie AGON vine cu un design nou mult mai agresiv. Modelul de fata ofera rezolutie Full HD, reglaj pe toate directiile si porturi. Avantajul este ca are boxe integrate.

AOC AGON AG241QX – 24 inch, rezolutie 2K, 144Hz si 1ms – 1529 lei

Este similar cu modelul de mai sus doar ca rezolutia este 2K si rata de raspuns a scazut la 144Hz. Eu personal pe acesta l-as alege.

ASUS Strix XG27VQ – 27 inch, curbat, 4ms, 144Hz si FreeSync – 1889 lei

Este un model foarte performant si am vazut noile monitoare ASUS in actiune la un eveniment dedicat acestora. Probabil sunt printre cele mai bune monitoare de gaming, dar si pretul este unul pe masura. Acest model ofera o rezolutie Full HD, panou VA si iluminare RGB pe spate. Are gauri pentru prinderea de un perete, reglaj pe toate directiile si conectorii deja cunoscuti HDMI si DP.

Daca vreti sa vedeti toate monitoarele disponibile puteti accesa link-ul care duce direct catre pagina PC Garage. Daca doriti sa ne rasplatiti puteti folosi acest cod GQYMJZ3X atunci cand finalizati comanda. Voi primiti un discount si noi un comision.