REVIEW Sistem de gaming Acer Orion 3000 – mic, mic dar puternic

Nu am fost niciodata fan al sistemelor gata facute din motive personale. De fapt imi place mie sa mesteresc, sa asamblez si sa ma chinui ore intregi cand fac un sistem. Este placerea mea si a multora probabil de aici. Insa sisteme brand sau gata facute cum le denumesc eu, sunt solutii pentru oamenii care sunt in cautarea unui calculator si nu vor sa se complice cu absolut nimic. Este suficient sa-l bage in prize. Orion 3000 este o solutie propusa de Acer pentru pasionatii de jocuri, oferind o putere mare de procesare intr-o carcasa de mici dimensiuni dar foarte aratoasa.

Design

Carcasa sistemului este cea pe care o vei remarca prima data. Este unica si nu o sa mai gasiti nici o carcasa la fel ca aceasta. Asa ca daca vreti sa aveti pe birou un produs deosebit si sa nu mai intalniti la nimeni o carcasa identica, ati prins ideea. Carcasa ascunde componente foarte puternice, dar pana sa ajungem la ea aflati ca design-ul este rupt din filmele Predator. Doar uitati-va cu atentie la partea frontala.

Luminitele sunt de efect si arata bine. Nu sunt deloc deranjante si fac sistemul mai agresiv. Doar esti gamer. Pe partea frontala are un ventilator de mici dimensiuni dar deloc zgomotos, 2 porturi USB dintre care unul este Type C, jack-uri pentru casti si microfon, iar pe lateral ofera un suport pentru casti.

Specificatii

Procesor: Intel Core i5 Coffe Lake 8400 @2.8GHz

Placa video: GTX 1050Ti 4GB

RAM: 32GB (4x8GB) @2666MHz

HDD: Toshiba 1TB

SSD: Intel 256GB

Temperaturi

Fiind un sistem mic echipat cu un singur ventilator pentru a introduce aer in carcasa nu te astepti la un airflow puternic. Insa este suficient pentru a mentine componentele la o temperatura normala. Avand o temperatura ambientala de 24 de grade, sistemul in regim idle ofera o temperatura de 44 de grade pentru procesor, 45 de grade pentru placa de baza si 34 de grade pentru placa video.

In regim de utilizare, adica full load pret de 30 de minute cu toate componentele stresate la maxim, Orion 3000 se comporta bine, insa sunt convins ca se putea si mai bine. Astfel procesorul sta in 79 de grade, placa de baza in 55 de grade iar placa video in 54 de grade.

Procesorul este destul de cald atat in idle cat si in load si sunt convins ca Acer nu are nici o vina pentru asta. Intel ar trebui sa-si remedieze din probleme pentru ca procesoarele lor au inceput sa devina calorifere. Karma maybe?

Ca tot suntem la capitolul temperaturi probabil va intereseaza si zgomotul produs in idle si load de catre ventilatoare. In idle este liniste totala, nimic de reprosat. In load lucrurile stau decent. Placa video este cea mai zgomotoasa componenta, insa daca stai cu castile pe cap nu o sa ai nici o problema. Daca inchizi usa la camera este suficient incat sa nu auda si ceilalti membri ai familiei ca te joci toata noaptea.

Rezultate din gaming

Cu siguranta asta va intereseaza cel mai mult. Insa sunt convins ca nu este nimic nou sub soare deoarece noi am mai testat cateva jocuri in aceasta configuratie. Din pacate nu avem cele mai noi jocuri, poate ne vom extinde colectia in viitor. Am testat jocuri populare si nu neaparat noi. FPS-urile prezentate sunt cele medii, cele pe care le ai in mod normal cand te joci constant. Am decis ca nu are rost sa va prezentam FPS-ul minim sau maxim deoarece aceste valori se ating o singura data si nu exprima realitatea.

Jocurile au fost rulate la rezolutie Full HD cu setarile grafice pe high si ultra in functie de joc.

GTA V – 83FPS

League of Legend – 90 FPS

PUBG – 61 FPS

Battlefiled 1 -74 FPS

HITMAN – 55 FPS

Rise of the Tomb Raider – 57 FPS

Far Cry 5 -64FPS

Alte informatii

Aici va atasez cateva capturi cu niste teste in caz ca sunteti pasionati de numere. Am testat HDD-ul, SSD-ul, am rulat Cinebench R15 si am atasat capturi din CPU Z. Le gasiti sub forma de screenshot, pozele vorbesc de la sine.

Concluzii si pret

Nu am avut asteptari prea mari de la acest sistem tinand cont de configuratia cu care a venit la mine. Insa nu va faceti griji ca puteti opta inclusiv pentru GTX 1080, dar si pretul este pe masura. Acest sistem este dedicat persoanelor cu un buget limitat ce au nevoie de un sistem gata asamblat si numai bun pentru urmatorii 3-4 ani.

Mi-a placut tare mult ca Acer a introdus un SSD in acest sistem. O mare bila alba pentru acest lucru deoarece un SSD este esential oricand. Windows 10 a venit deja instalat, iar HDD-ul a ramas pentru stocare. Cred ca 1TB este suficient pentru multe jocuri.

Temperaturile in load nu sunt cele mai bune, insa sistemul nu va avea de suferit. Chiar daca procesorul are o temperatura la prima vedere maricica, aceasta este una normala si in limitele procesorului.

Placa video este cea mai zgomotoasa componenta, dar sunetul va fi usor acoperit de muzica din jocuri sau de casti.

Orion 3000 este disponibil in mai multe variante. Preturile le gasiti AICI.