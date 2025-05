Opinie nepopulară: am folosit MacBook Pro și nu m-a convins să trec la MacOS

Acesta ar putea fi un follow-up la opinia nepopulară pe care am scris-o la final de 2024, dar ar putea fi, la fel de bine, și un articol de sine stătător.

Dacă la un Apple Watch m-aș putea gândi, pentru că folosesc un smartwatch deja – Redmi Watch 5 – despre care am scris aici, cred că la un MacBook sau MacBook Pro nu voi face pasul prea curând. Știu, niciodată să nu zici niciodată, dar rămâneți cu mine până la final și vedeți de ce scriu asta.

În primul rând, deși nu dețin un astfel de laptop, am împrumutat de la unul dintre cumnați un MacBook Pro mai vechi, pe care îl folosește ca device secundar. Într-adevăr, este un model mai vechi, pre-pandemic, ca să zic așa, dar concluziile mele ar rămâne la fel și dacă aș fi folosit un MacBook Pro, 16.2 inch, Apple M3 Pro, de ultimă generație.

Deși experiența Apple e adesea prezentată ca standardul premium în materie de laptopuri, după câteva zile de utilizare serioasă, am tras o concluzie sinceră: nu m-a convins să renunț la laptopul meu principal, ASUS Vivobook S 16 OLED, cu un procesor Intel Core Ultra 7 155H. Pentru corectitudinea articolului, mai jos vă las configurația MacBook Pro:

La nivel de construcție, Apple are un model compact, ușor de cărat cu tine pe oriunde ai avea treabă sau drum, cu o construcție solidă, un trackpad excelent și un ecran chiar excelent, deși în mod clar învechit față de noile modele. Aș putea spune că este chiar peste nivelul ASUS-ului meu, dar poate sunt sub impresia culorilor vii de pe Retina Display, pe care am urmărit câteva episoade de serial.

Nu voi cădea în capcana de a compara un display mic, cu unul mai mare, deși eu caut ceva care să mă lase să lucrez și pentru blog, să pot urmări filme sau seriale și să lucrez pe diverse documente.

Deși are un procesor vechi, acesta face față la majoritatea taskurilor la care l-am supus, fără a avea episoade de lag. Cel puțin nu le-am observat eu. 🙂

Dar atunci, de ce zic că nu m-a convins să schimb tabăra? Ei bine, în primul rând, pentru că nu mă împac cu MacOS. Știu, obișnuința vine în timp, iar o lună sau o lună jumătate de utilizare nu sunt îndeajuns, dar nu mai am răbdare să învât noi combinații de taste, noi layout-uri de tastatură sau noi meniuri de setări. Am zis la fel, acum zece ani, când am cochetat prima dată cu trecerea la un iPhone, iar acum sunt utilzator de smartphone Apple de 4 ani aproape, iar pe acela îl folosesc zilnic, câteva ore. Deci nu cred că mi-ar fi imposibi, ca să fiu clar și sincer. Doar că… după cum am spus, nu prea mai am chef să fac asta.

Pe de altă parte, pe lângă obișnuință, pentru mine Windows este perfect – îl folosesc la lucru, acasă, pe laptop, mini-PC sau tabletă și îmi e îndeajuns. Am avut și ceva probleme cu el, recent nu reușeam să redau sonor pe ASUS-ul menționat mai sus, dar nu m-a dezamăgit vreodată. Unde mai pui că mi-a permis să instalez cel mai nou sistem de operare pe o confirgurație veche, nesuportată oficial, sau să extind spațiul de stocare cu un card microSD!

Pe de altă parte, lăsând toate avantajele unui singur ecosistem, prețurile de achiziție, fie pentru modele noi, sau second-hand, sunt prea mari la modelele Apple. OK, o fi asta ceva subiectiv, pentru că preț mare înseamnă altceva pentru fiecare dintre noi, dar nu mi se pare că merită să dau atâți bani pe un laptop/

Pentru mine, Vivobook-ul e un tool versatil, cu un ecran care impresionează și performanță care face față oricărui scenariu de lucru sau entertainment. MacBook Pro cu Intel e decent, dar se simte depășit, mai ales la prețul la care încă se vinde second-hand.

Ca să fie mai simplu de explicat, un echivalent pentru laptopul pe care îl folosesc eu ar fi MacBook Pro 16” M3 Pro, iar comparația este cea de mai jos:

Caracteristică ASUS Vivobook S 16 OLED MacBook Pro 16” M3 Pro Ecran OLED 3.2K, 120 Hz mini-LED Retina XDR, 120 Hz Procesor Intel Ultra / Ryzen 9 Apple M3 Pro RAM 16–32 GB DDR5 18–36 GB unificat GPU Integrat / RTX optional GPU integrat Apple Silicon OS Windows 11 macOS Sonoma Porturi USB-A, USB-C, HDMI, jack Thunderbolt 4, HDMI, SDXC Autonomie 8–10h 15–18h Preț 5.500–8.000 lei 12.000–16.000 lei

Am dat pe laptopul meu 5.500 lei, iar acum e listat la 8.000. Oricum ai pune infirmațiile cap la cap, de ce să dau cu 50-100% în plus pe un gagdet?

Paradoxal, deși lumea laudă ecosistemul integrat, și eu pot să văd pe laptop notificările de pe iPhone 16 Pro Max, deci cade și acest criteriu. 🙂

Știți care este singurul criteriu la care mi se pare muuuult superior MacBook Pro, fie el și de generație veche, precum cel pe care l-am folosit? Dacă ați zis display, ați avut dreptate! Mi se pare la ani-lumină față de majoritatea laptopurilor cu Windows…

Poate că MacBook-urile cu M1 sau M3 sunt cu totul altă poveste. Dar în cazul versiunii Intel, experiența nu justifică nici hype-ul, nici investiția. Pentru utilizatori ca mine, care caută flexibilitate, performanță și valoare reală pentru bani, un laptop Windows de top — cum e Vivobook-ul meu — rămâne alegerea evidentă.