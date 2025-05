HBO revine la denumirea de HBO Max

După un rebranding prost, criticat de toată lumea, HBO revine la numele inițial. După ce au schimbat denumirea din HBO Max în Max, acum renunță la această denumire și revin la HBO Max.



Compania Warner Bros. Discovery (WBD) a considerat că problema serviciului HBO Max era tocmai numele „HBO”, deși acest brand era extrem de puternic și recunoscut. Rebrandingul în „Max” a fost perceput negativ, fiind considerat confuz și lipsit de identitate. Criticile din media au fost numeroase, ironizând alegerea unui nume banal și neinspirat.

Chiar și Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, a fost surprins de decizia de a elimina „HBO” din nume, afirmând că HBO era singurul element coerent și valoros. HBO este un brand construit în peste 50 de ani, cunoscut pentru producții de calitate precum The Sopranos, The Wire, Barry și Game of Thrones.

Motivația WBD pentru rebranding a fost dorința de a crea un serviciu de streaming mai potrivit pentru familii, întrucât HBO era perceput ca fiind prea provocator. Însă înlocuirea unui brand atât de puternic cu „Max” a fost considerată o greșeală majoră. În prezent, compania încearcă să repare situația, dar cu rezultate discutabile.