Review Nothing Phone (3a): New Kid on The Block

Step by step, ooo baby… Dacă versurile astea îți sună cunoscut, e clar: ai prins febra New Kids on the Block – trupa americană de băieți care a cucerit inimile adolescenților în anii ’80 și începutul anilor ’90.

Formată în 1984 la Boston, NKOTB a devenit rapid un fenomen global, cu hituri ca You Got It (The Right Stuff), Hangin’ Tough sau Step by Step. Băieții – Jonathan, Jordan, Joey, Donnie și Danny – n-au fost doar o modă trecătoare; au definit o generație și au pus bazele „boy band”-urilor moderne.

De ce vorbim despre ei într-un review tech? Pentru că, într-un fel, Nothing joacă azi rolul pe care NKOTB îl avea atunci: un nou venit pe o scenă dominată de giganți, dar care vine cu un stil aparte, o estetică curajoasă și o doză sănătoasă de încredere. Nothing Phone (3a) e dovada că acest new kid on the block din lumea smartphone-urilor nu doar că atrage priviri, ci are și potențialul de a da tonul pentru ce urmează.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display ecran de tip AMOLED, 1B culori, de 6,77 inci (~88% raport ecran-corp), refresh rate de 120Hz, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) și rezoluție 1080 x 2392 pixeli (~387 ppi densitate). Este protejat cu Panda Glass și oferă suport Ultra HDR Chipset procesor Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm), CPUOcta-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) și GPU Adreno 710 (940 MHz) Memorie RAM 8/12 GB RAM Camera foto Principală: triplă 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74″, 0.64µm, PDAF (25cm – ∞), 2x optical zoom;8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm Are LED flash, HDR, panorama și filmează 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps cu gyro-EIS, OIS Secundară: 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.44″ Filmează 1080p@30fps Stocare 128 /256 GB spațiu de stocare Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.4, A2DP, LE; GPS: GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS; NFC; USB Type-C 2.0, OTG Sistem de operare Android 15 cu interfața Nothing OS 3.1 Acumulator 5.000 mAh, compatibilă cu Fast Charge la 50 W (oferă un ciclu de încărcare 1-50% în ~19 minute ;i un ciclu complet ]n sub o oră) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; senzor de deblocare facială; disponibil în trei culori: Albastru, Alb și Negru; Circle to Search

Ambalaj și accesorii

Pentru că vlogginul e tot mai apreciat, am zis să vă las unboxingul așa și să nu mai enumăr cuvinte prea multe aici:

Pot adăuga doar că au păstrat același fel de ambalaj din două bucăți, un fel de Matrioșka, la fel ca și la Phone (2) sau (2a). Până la urmă, este și normal, pentru că astfel se creează brand awareness.

Design și construcție

Am primit modelul pe alb, unul clasic, mai frumos decât cel negru, dar nu și decât cel albastru, în opinia mea.

Telefonul este similar în dimensiuni cu cel folosit de mine în mod obișnuit – un iPhone 16 Pro Max – deci putem spune că nu este compact, dar nici nu este greu de folosit, chiar și atunci când o faci cu o singură mână. Cu toate acestea, mi se pare că Nothing putea să mai umble la bezels, pentru că par cam prea generoase pentru 2025. Dacă nu înțelegeți de ce spun asta, verificați raportul corp-ecran la realme 14 Pro, un model cu aceeași diagonală…

Ecranul este protejat de sticlă Panda, o alternativă la Gorilla sau Victus, dar care a început să fie adoptată tot mai des de către producători de telefoane, mai ales în segmentul mid-range sau entry-level.

Panda Glass este un tip de sticlă de protecție produs de compania Panda Glass Technology din China. Este concepută pentru a oferi:

Rezistență la zgârieturi

O bună transparență și sensibilitate la atingere

O durabilitate rezonabilă la șocuri și căzături

Este considerată o variantă mai accesibilă ca preț în comparație cu Gorilla Glass, ceea ce o face atractivă pentru producătorii care vor să păstreze costurile sub control fără să renunțe complet la protecția ecranului.

Diferența față de Gorilla Glass și Victus

Caracteristică Gorilla Glass (diverse versiuni) Gorilla Glass Victus Panda Glass Producător Corning (SUA) Corning (SUA) Panda Glass Technology Rezistență la zgârieturi Bună (variază în funcție de versiune) Foarte ridicată (versiune premium) Bună, dar inferioară Victus Rezistență la căzături Medie spre bună Excelentă (până la 2m pe suprafețe dure) Decentă Cost Mediu Ridicat Redus Telefoane care o folosesc Majoritatea flagship-urilor (Samsung, OnePlus, etc.) Flagship-uri premium (Galaxy S24, Pixel 8 Pro) Xiaomi, Realme, Infinix, Motorola (Moto G22)

Rămânem în zona iPhone-urilor și vedem că avem un buton similar lui Action Button de la seria 16, denumit Essential Key. Acesta se află pe partea dreaptă a telefonului și poate fi apăsat de două ori pentru a intra în Essential Space, un hub axat pe AI utilizat pentru a colecta și sorta fotografii, note și multe altele pentru un acces rapid și organizat. Fiind obișnuit ca telefoanele Android să copieze prea puțin reușit ceva de la iPhone, am rămas surprins să văd că, de data asta, Nothing a făcut o treabă bună!

Pe aceeași latură avem și butonul de pornire/oprire. Iar aici vine problema mea – mi se întâmpla des să apăs pe cel greșit când voiam doar să sting ecranul. La iPhone l-au montat mult mai jos, ceea ce nu prea permite astfel de greșeli, dar aici cineva s-a gândit că e o idee bună să le lase așa, că doar te înveți în timp cu ele…

Pe partea opusă avem clasicele butoane de volum, în partea de sus avem antena pentru semnal, iar jos sunt amplasate un difuzor, portul de încărcare, care este doar USB-C 2.0, și tăvița pentru cartela SIM.

Dar atracția principală a lui Phone (3a) nu este niciuna dinitre părțile de mai sus, ci spatele. Continuând modul cu care ne-a obișnuit deja, și acest smartphone are din nou un panou din spate transparent și o interfață familiară, cu trei leduri de notificare, despre care voi detalia mai jos. Cu toate că avem sticlă pe această parte -generațiile anterioare foloseau policarbonat – încă nu putem încărca telefonul Qi…

Dacă tot suntem la capitolul lipsuri, Nothing Phone (3a) oferă un rating IP64 mediocru, care îl protejează doar împotriva stropirii cu apă, lăsându-l vulnerabil în cazul scufundării. Știu, este un midranger, dar tot aș fi vrut să știu că nu te lasă la greu, dacă intri cu el în piscină. 🙁

Software și performanță

Phone (3a) sosește cu Nothing OS 3.1 preinstalat – un Android 15 reinterpretat subtil, cu o estetică familiară pentru oricine a pus mâna pe un Pixel în ultima perioadă, sau pe un Nexus, cu ani buni în urmă. Interfața este aerisită, rapidă și orientată spre simplitate (oarecum logic, dat fiind numele brandului), dar Nothing adaugă câteva tușe proprii care o fac să iasă din tipare. Elementele de personalizare sunt discrete, dar eficiente, în special cele care interacționează inteligent cu sistemul de iluminare Glyph de pe spatele telefonului. Cu toate acestea, experiența generală rămâne ancorată solid în ecosistemul Android – familiară, dar cu o identitate distinctă.

Dar, să rămânem puțin la acest capitol, ca să vă prezint această interfață despre care am și menționat că îmi aduce aminte de vechiile mele Nexus 5 și 6P:

La capitolul actualizări software, compania promite 3 ani de update-uri Android și 6 ani de update-uri de securitate. E un angajament decent, dar nu tocmai competitiv într-o industrie în care branduri consacrate precum Samsung sau Google au ridicat ștacheta la 7 ani de suport. Pentru utilizatorii care își schimbă telefonul o dată la câțiva ani, e probabil suficient. Însă pentru cei care privesc achiziția ca pe o investiție pe termen lung, Phone (3a) ar putea să nu bifeze toate criteriile.

Conectivitate și senzorii sunt peste ce vedem pe piață, dar nu pot trece cu vederea lipsa profilelor de eSIM.

Ecran și sunet

Față de modelul anterior, ecranul este mult mai luminos acum, rezolvând una dintre cele mai mari nemulțumiri pe care le-am citit despre Phone (2a) anul trecut. Atât în interior, cât și în exterior, ai parte de lizibilitate în orice condiții, lucru pe care l-am apreciat pe măsură ce sezonul de primăvară mi-a adus înapoi prețioasa și pretențoasa lumină a zilei, dar și munca prin curte.

Fiind un display AMOLED de 6,77 inci, l-am folosit și pentru câteva episoade din seria nouă The Last of Us și nu m-a dezamăgit defel.

La capitolul rată de refresh, Nothing Phone (3a) se adaptează bine la conținutul redat, oferind suport pentru 30Hz, 60Hz, 90Hz și 120Hz. Utilizatorul are la dispoziție trei moduri: Standard, High și Dynamic. Modul Standard menține afișajul fix la 60Hz, o alegere bună pentru cei care vor să economisească baterie în mod constant. În schimb, modul Dynamic ajustează inteligent rata de refresh, ajustând-o automat în funcție de conținut – de exemplu, scade de la 120Hz la 90Hz sau 60Hz în aplicații mai statice, iar videoclipurile sunt redate, în general, la 30Hz pentru eficiență energetică maximă.

Această flexibilitate ajută la menținerea unei bune autonomii, fără să compromită fluiditatea în utilizare. Deși nu vorbim despre un panou LTPO de ultimă generație, implementarea este bine calibrată pentru segmentul din care face parte telefonul.

La nivel de sonorizare nu m-am putut declara la fel de mulțumit: sunetul este prea liniar, fără inflexiuni pentru bass, iar asta deranjează peste un anumit nivel.

Camera foto și video

Dacă anul trecut aveam parte de o cameră foto-video decentă, de data asta Nothing to argue here, ca să fac un joc de cuvinte în engleză. Phone (3a) chiar m-a impresionat, fie că vorbim de filmare sau de fotografii, mai ales că nu discutăm despre un model scump.

Pe partea de fotografie, Nothing Phone (3a) vine echipat cu un setup solid, ancorat în jurul unui senzor principal Samsung de 50MP (f/1.88, 1/1.57”), cu OIS și EIS, care livrează imagini clare, cu culori vii și un nivel de detaliu foarte bun pentru un telefon din acest segment. În lumină bună, rezultatele sunt convingătoare, iar mișcările nu afectează prea mult claritatea cadrelor. În condiții de lumină slabă, se mai simte ocazional nevoia unor ajustări mai fine în procesarea imaginii, dar per total experiența foto este peste medie. Un mare plus este adăugarea unui al doilea senzor de 50MP, de această dată telefoto, cu zoom optic 2x și zoom digital până la 30x. Este exact acel mic „extra reach” care face diferența atunci când vrei să surprinzi un subiect de la distanță fără să pierzi detalii. Sistemul este completat de o cameră ultrawide de 8MP (f/2.2, 120° FOV) și o cameră frontală de 32MP (f/2.2, 1/3.44”) care oferă selfie-uri bine detaliate, cu un câmp vizual generos de 89°.

Deși rezultatele nu se ridică la nivelul unor telefoane mid-range premium sau flagship-uri, Phone (3a) oferă un echilibru excelent între preț și performanță fotografică. Dacă ești pasionat de fotografie mobilă și cauți un nivel de calitate apropiat de un iPhone 16 Pro Max, s-ar putea să rămâi cu așteptări neîmplinite. Dar pentru utilizatorul obișnuit sau chiar pentru un entuziast ocazional, camera lui 3a e mai mult decât capabilă să livreze fotografii bune pentru social media, documentare de vacanță sau cadre spontane.

Pentru cei care vor mai mult, există și varianta Phone (3a) Pro, disponibilă cu aproximativ 250 lei în plus. Aceasta adaugă un obiectiv periscopic de 50MP cu zoom optic 3x și îmbunătățiri moderate la performanța în low-light. Cu toate acestea, diferențele nu sunt atât de mari încât să justifice neapărat upgrade-ul – decât dacă știi sigur că vei profita constant de acele funcții extra.

Vă las câteva dintre fotografiile făcute de mine, pe timpul review-ului:

camera principală, mod zi, zoom diferit

camera principală, mod zi, portrait, zoom diferit

camera principală, mod zi, panorama

camera principală, mod noapte, zoom diferit

camera selfie, mod zi

camera selfie, mod zi, portrait

camera selfie, mod noapte

Baterie

Avem parte de un acumulator de 5.000 mAh, dar fără alte detalii specifice despre construcție. Cu toate acestea, în perioada cât am folosit Phone (3a), nu m-a dezamăgit deloc, iar o zi, ba chiar una și jumătate, tot poți atinge ca autonomie, chiar dacă ești un heavy user, ca subsemnatul.

Pe de altă parte, dacă nu aveți acasă un încărcător compatibil cu cei 50 W Fast Charge, nu prea vă veți bucura de viteza de încărcare cu care se laudă modelul. Unde mai pui că nici nu suportă Qi Charging…

Preț, puncte pro și contra

Dacă ar fi să îmi aleg acum un telefon, Nothing Phone (3a) sigur ar fi pe lista scurtă, dar posibil să fie întrecut de Phone (3a) Pro. 🙂 Altfel, un midranger care ne demonstrează că poți face telefoane calitative, frumoase, cu unele minusuri, dar la preț ok. Watch out there now, there is Nothing that can stop the New Kid on the Block! 😛

PRO

preț competitiv

camere performante

camera principală poate filma 4k

display bun

design frumos

spate transparent

glyph interface

CONTRA

butonul Essential Key prea aproape de cel de pornire/oprire

lipsa încărcării wireless

doar protecție IP64

doar trei ani de update-uri

nu are suport eSIM

camera pe timp de noapte lasă de dorit

Smartphone-ul costă 1.749,99 lei (varianta de 128 GB cu 8 GB memorie) și 1.999,99 lei (varianta de 256 GB cu 8 GB memorie) pe eMAG, dar posibil să vedem ceva ajustări, la o perioadă după lansare sau pe la operatorii de telecom. Verdictul meu? Merită toți banii!