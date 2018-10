Sondaj gaming: PC sau consola?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu vrem sa incepem un nou razboi mondial, hibrid,rece sau mai stiu eu de ce fel. Vrem doar sa aflam ce preferati si dupa cum v-am obisnuit, marti este ziua de vot pe ArenaIT.

In mod normal atat PC-ul cat si consolele au avantaje si dezavantaje, dar peste acestea mai este vorba si de preferinte si de obisnuinta. Eu am preferat mereu PC-ul pentru ca pot face mai multe pe el,iar tastatura si mouse-ul sunt sfinte pentru mine cand vine vorba de titluri FPS sau ARPG-uri si strategii. Am jucat GTA V, trilogia originala Uncharted, Castlevania Lords of Shadow si Motorstorm pe PS3. Din perspectiva unui ultra casual gamer pe console, pot spune ca orice titlu din cele jucate de mine se pretau mult mai bine pe un PC. Desigur stramb din nas cand observ titluri delicioase pe console si care lipsesc cu desavarsire pe PC: God of War, Horizon Zero Dawn sau The Last of Us. Desi as fi vrut sa le joc, nu am fost convins ca merita achizitia unei console datorita pretului consolei si datorita pretului jocurilor, care de cele mai multe ori sunt cu 20-30% mai scumpe decat pe PC.

Odata cu aparitia consolelor next-gen (PS4 si Xbox One), acestea au pierdut putin teren in fata PC-ului. Daca urmariti canalul de YouTube al celor de la Digital Foundry intelegeti de ce. Aproape orice titlul lansat pe PC, PS4 si Xbox One arata mai bine pe PC. Rezolutii mai mari si texturi mai detaliate. Astfel atat Sony cat si Microsoft au fost constransi sa lanseze o generatie mijlocie de console pentru a se apropia de nivelul PC-ului: Xbox One X si PS4 Pro. In timp ce au reusit sa aduca nivelul grafic cu PC-ul si rezolutii 4k, foarte rar putem vorbi de 60 de cadre pe secunde.

PC Console Pro catalog de jocuri mai bogat;

reduceri masive la jocuri;

gaming [email protected]

poate face mai multe decat doar gaming

posibilitatea de a schimba detaliile si rezolutia

poti descarca mods pentru jocuri

iti poti construi propriul PC si customiza dupa preferinte nu trebuie upgrade la componente;

titluri de obicei de o calitate foarte buna

BluRay player

exclusivitati

nu ai probleme cu driverele

jocuri optimizate in cele mai multe cazuri

portabila Contra necesita upgrade macar odata la 2 ani pentru conditii de gaming decente

jocuri neoptimizate jocuri mai scumpe;

putine titluri la 60fps

nu te „bati” cu nimeni pentru TV

Observatiile de mai sus sunt strict perspectiva personala si sunt curios care este punctul vostru de vedere, deci ce preferati? De asemenea, pe langa poll, orice raspuns argumentat e bine venit in sectiunea de comentarii. 🙂

Pe ce preferati sa faceti gaming: PC sau consola? PC

Consola Results Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. PC 77%, 48 votes 48 votes 77% 48 votes - 77% of all votes

Consola 23%, 14 votes 14 votes 23% 14 votes - 23% of all votes Total Votes: 62 × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. PC

Consola × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. Results

